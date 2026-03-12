Mercato : Le SRFC frappe, un crack signe jusqu’en 2029 !

À 48 heures de la réception du LOSC Lille en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le SRFC a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’un crack français jusqu’en 2029. Le Stade Rennais perpétue la tradition.

Mercato SRFC : Premier contrat professionnel pour un ailier

Après avoir fêté son dix-huitième anniversaire en janvier passé, Mohamed Chebbi, promesse de la génération 2008, a paraphé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais. L’ailier de 18 ans, vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière, est le cinquième joueur à passer pro avec le SRFC cette saison. Le club breton continue donc de sécuriser ses jeunes joueurs, après Ruben Lomet, Chibuike Ugochukwu, Junior Ake et Issa Habri.

« Le dernier fait d’armes de Mohamed Chebbi ne remonte qu’à quelques jours. Sur la pelouse du VAFC en Gambardella, face à une formation dominante en championnat, le droitier a lancé son équipe sur les rails (…) Capable d’évoluer en tant que latéral droit ou ailier, il était arrivé en provenance de Blois où il a évolué cinq saisons durant (…) Ce jeudi, le Rouge et Noir a paraphé son premier contrat professionnel jusqu’en 2029. Félicitations Mohamed », écrit le SRFC sur son site.

Après la signature de son contrat, Mohamed Chebbi n’a pas caché sa joie. « Je ressens énormément de joie et de la fierté partagée avec ma famille et le staff. Le plus dur et le meilleur arrivent. J’ai beaucoup de souvenirs ici, notamment la Gambardella. J’ai grandi en Rouge et Noir. Rennes est un endroit spécial pour moi. Le Stade Rennais est mon club. Sur le terrain ? Je donne tout, je suis un joueur d’équipe, audacieux, plutôt un profil offensif », a déclaré le natif de Vendôme.

Cette signature réjouit également Denis Arnaud, directeur de l’Académie. « Mohamed est un joueur avec des qualités athlétiques de très haut niveau en étant capable de répéter les efforts à très haute intensité. C’est aussi un garçon avec des qualités humaines certaines, il représente les valeurs de l’Académie et du club : générosité, travail, ambition… Nous avons confiance en lui, il coche toutes les cases pour continuer son parcours au Stade Rennais, en espérant qu’il puisse rapidement intégrer le groupe professionnel », commente le dirigeant du SRFC.

