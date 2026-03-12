Mercato OM : Geronimo Rulli lâche une bombe sur son avenir !

Quel avenir pour Geronimo Rulli à l’OM ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, le gardien de but argentin a été interrogé ce jeudi sur d’éventuelles discussions avec ses dirigeants pour une prolongation.

Mercato OM : Geronimo Rulli laisse planer le doute

Dans un contexte, où l’Olympique de Marseille vise encore une qualification pour la Ligue des Champions en fin de saison, l’avenir de plusieurs joueurs, dont notamment Geronimo Rulli, pourrait être influencé par les résultats de fin d’exercice 2025-2026.

Une qualification européenne renforcerait la position financière et sportive du club marseillais pour envisager des prolongations ou des recrutements ciblés. Pour l’heure, aucune prolongation n’a officiellement été entamée et le portier argentin ne semble pas vraiment se faire d’illusions concernant son aventure sur la Canebière au-delà de l’été 2026.

« Mon futur ? Je ne sais pas. Des discussions ? Pour le moment, non », lance Geronimo Rulli en conférence de presse. Le natif de La Plata ne ferme toutefois pas la porte à une suite à Marseille, même s’il préfère se concentrer sur l’objectif du moment, à savoir la fin de saison et la lutte pour une place en Ligue des Champions.

« On doit être concentré sur les 9 derniers matchs. La qualification en Ligue des Champions est très importante pour le club, notamment pour décider sur les contrats des joueurs. Personnellement, en ce moment, je suis concentré sur le foot et je ne parle pas avec mon agent de mon contrat. J’ai encore un contrat jusqu’en 2027. Tant que je suis sous contrat, je suis prêt à jouer ici », a confié le portier de 33 ans en conférence de presse, à la veille du match contre l’AJ Auxerre en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Geronimo Rulli ne sait pas encore si son aventure sur la Canebière se poursuivra au‑delà de l’été prochain. Mais selon plusieurs sources proches de l’OM, Medhi Benatia serait déjà en train de chercher un nouveau gardien pour cet été. À 21 ans, Robin Risser rayonne sous les couleurs du RC Lens et l’OM serait très intéressé par son profil pour remplacer Rulli.

