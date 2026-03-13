OM : Terrible nouvelle en vue pour Beye et Marseille !

L’OM pourrait devoir composer sans l’un de ses piliers défensifs, à l’heure où la saison s’emballe et où chaque point pèse lourd. Nayef Aguerd, récemment opéré, s’engage dans une course contre la montre dont l’issue reste encore très incertaine.

OM : Une opération qui change tout pour la fin de saison

L’Olympique de Marseille espérait traverser la dernière ligne droite de la saison avec toutes ses forces vives. Mais la réalité médicale vient refroidir les ambitions phocéennes. Gêné depuis plusieurs mois par une douleur persistante au niveau du bassin, Nayef Aguerd a finalement dû passer sur la table d’opération afin de traiter une pubalgie devenue trop handicapante.

Ce choix, certes nécessaire pour préserver l’avenir du défenseur marocain, ouvre néanmoins une période d’incertitude pour le staff marseillais. La récupération après ce type d’intervention exige patience et rigueur : repos strict, travail de rééducation, puis reprise progressive de la course avant de retrouver le ballon. Autant d’étapes qui laissent planer un doute sur la rapidité de son retour.

Aguerd, le guerrier qui a trop tiré sur la corde

Avant cette décision radicale, le défenseur avait longtemps tenté de composer avec la douleur. Depuis plusieurs mois, il jouait souvent diminué, serrant les dents pour répondre présent dans les moments importants. Un sacrifice qui témoigne de son tempérament de compétiteur.

Sa participation intense aux rencontres internationales a également pesé dans la balance. Enchaîner les matches de haut niveau malgré une gêne persistante a fini par fragiliser davantage la zone touchée. Le corps, implacable juge, a finalement imposé l’arrêt.

Marseille face à un casse-tête défensif

Pour le staff marseillais, la situation rappelle certains précédents peu rassurants. Dans le passé, des blessures similaires ont nécessité plusieurs semaines avant d’autoriser un retour à la compétition. Et dans une fin de saison où le calendrier s’accélère, chaque absence compte double.

L’encadrement marseillais se veut prudent : précipiter un retour serait un pari risqué. Résultat, le club avance dans le flou. Si l’espoir de revoir Aguerd avant l’ultime coup de sifflet subsiste, Marseille pourrait bien devoir terminer la saison sans l’un de ses remparts les plus fiables. Une perspective qui donne déjà quelques sueurs froides aux supporters du Vélodrome.

