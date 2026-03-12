Coup de théâtre au PSG : Accord entre Dembélé et Man City ?

Un coup de pression du clan Ousmane Dembélé ou véritable envie de départ de l’attaquant du PSG ? En tout cas, la presse étrangère assure que l’agent du joueur de 28 ans serait en contact avec Manchester City.

Mercato : Ousmane Dembélé prêt à planter le PSG ?

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé fait l’objet de discussions avec les dirigeants du PSG depuis plusieurs semaines concernant une éventuelle prolongation. Mais à trois mois de l’ouverture du mercato d’été, aucun accord n’est encore en vue entre les deux parties.

Le club de la capitale n’étant pas prêt à satisfaire les exigences salariales de l’international français. D’après les renseignements de Marcos Benito, le Paris SG refuse de payer plus de 50 millions d’euros annuels à Dembélé.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé blessé contre Chelsea ? Enrique répond

À voir

Mercato OM : Trois pépites se rapprochent de Marseille

« Al-Khelaïfi a évoqué ce sujet. Il a dit clairement à Dembélé que le PSG avait désormais une limite salariale qu’il ne peut pas dépasser comme il a dit publiquement. Mais Ousmane Dembélé est Ballon d’Or, c’est le joueur le plus important du monde jusque-là, et il réclame un salaire très important pour prolonger.

Supérieure à la cinquantaine de millions d’euros par an. Un chiffre que le PSG refuse d’atteindre pour le moment », a confié le journaliste espagnol sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito. Toujours selon la même source, Manchester City serait prêt à récupérer Dembélé en cas de départ.

Ousmane Dembélé prêt à planter Paris pour Man City ?

Arrivé en août 2023 en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 50 millions d’euros, Ousmane Dembélé pourrait écourter son aventure avec le Paris Saint-Germain dès cet été. Ce jeudi, le journal Sport rapporte que l’agent du Champion du Monde 2018, Moussa Sissoko, aurait récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana.

« Il y a des discussions, et pour le moment, Ousmane Dembélé a refusé l’offre du PSG. Son contrat s’achève en 2028. Il y a encore du temps pour négocier, l’agent de Dembélé a été vu à Madrid avec les décideurs de Manchester City, Hugo Viana et Ferran Soriano », a expliqué Marcos Benito.

Lisez aussi : PSG – Chelsea : Ousmane Dembélé donne le ton pour le choc !

À voir

LDC : Liam Rosenior totalement dégoûté après PSG – Chelsea !

Le journaliste espagnol précise, pour autant, que pour le moment, les deux parties n’ont pas encore lancé de véritables pourparlers concernant un transfert, mais les Citizens sont clairement positionnés pour attirer Dembélé en cas de départ à l’issue de la saison. Estimé à 100 millions d’euros sur Transfermarkt, le compatriote de Kylian Mbappé pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Luis Enrique tient le remplaçant d’Ousmane Dembélé !

PSG : La confidence inquiétante sur Ousmane Dembélé !

L’incroyable fuite du PSG sur Dembélé qui fait polémique

À voir

OL : Des supporters agressés, le Celta Vigo réagit fermement