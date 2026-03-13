ASSE : Montanier lance un avertissement fort aux Verts !

Sur une dynamique impressionnante, l’ASSE avance avec confiance dans la dernière ligne droite de la saison en Ligue 2. Mais avant le déplacement face à Grenoble Foot 38, Philippe Montanier a choisi de tempérer l’enthousiasme ambiant avec un message clair : rien n’est encore acquis.

ASSE : Montanier calme le jeu, malgré une belle série

Cinq succès consécutifs ont redonné de l’allant au peuple vert. Dans le vestiaire de l’ASSE, la confiance s’est installée, portée par un collectif qui retrouve de la solidité et une efficacité bienvenue dans les moments clés. Pour autant, Philippe Montanier refuse toute euphorie prématurée. Le technicien l’a rappelé avec fermeté.

« Ces cinq victoires consécutives ne nous garantissent rien pour l’avenir. On se doit d’être concentré, de ne pas oublier ce qu’on a fait, mais de remettre les compteurs à zéro », a-t-il déclaré. Une manière de garder son groupe sous pression. Le déplacement en Isère s’annonce comme un vrai test. Face à une équipe réputée difficile à manœuvrer à domicile, les Verts devront afficher la même rigueur que lors de leurs dernières sorties.

Montanier s’appuie notamment sur le dernier match pour illustrer son propos : « Face au Red Star, c’était très difficile. Gagner durement montre qu’on n’a pas de marge et qu’on se doit d’être à 100 % de nos capacités. » Un avertissement clair : pour continuer à rêver de montée, l’ASSE devra rester humble… et affamé.

