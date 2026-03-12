LDC : Liam Rosenior totalement dégoûté après PSG – Chelsea !

Mercredi soir, le PSG a dominé Chelsea (5-2) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, au Parc des Princes. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club anglais, Liam Rosenior, s’est littéralement couché devant l’efficacité et le talent des hommes de Luis Enrique.

Liam Rosenior : « Le PSG est une équipe vraiment extra »

Le PSG a pris une sérieuse option sur les quarts de finale en s’imposant face à Chelsea au Parc des Princes lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Longtemps accrochés par des Blues opportunistes, Marquinhos et ses coéquipiers ont finalement fait la différence dans le dernier quart d’heure grâce à Vitinha puis à un doublé de Khvicha Kvaratskhelia.

Les hommes de Luis Enrique aborderont donc le match retour à Londres avec trois buts d’avance. Bluffé par la qualité individuelle des joueurs du Paris Saint-Germain, Liam Rosenior était très frustré après la défaite de son équipe. L’entraîneur des Blues, qui a assumé son choix de titulariser Filip Jörgensen, a surtout regretté le cinquième but parisien, qui condamne quasiment son équipe en vue du retour.

« On est quand même contents de notre performance. Les 15-20 dernières minutes étaient complètement folles. On a été punis par une très bonne équipe. Quand on regarde le score, ça fait mal vraiment. Pendant 75 minutes, on était vraiment bien. À 2-2, on était proches de marquer un 3e but, il y a aussi le hors-jeu de Pedro. Le 5e but fait vraiment mal aussi », a reconnu l’ancien manager du RC Strasbourg, quasiment fataliste après la défaite.

« Gêné par les frappes de loin ? Il n’y a pas beaucoup de Barcola ou de ‘Kvara’ en Premier League, c’est une équipe vraiment extra. Notre performance jusqu’au 3e but était vraiment très bonne. C’est différent vu le résultat final, mais il faut qu’on se souvienne de ce qu’on a fait de bien. Il faut qu’on se relève, il faut tester notre résilience », a expliqué Liam Rosenior.

Actuellement 5e de Premier League, Chelsea devra réaliser un exploit mardi prochain pour renverser le PSG, lors de la manche retour, pour se qualifier pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League.

