OL : Brésil, Ancelotti justifie la sélection d’Endrick

Convoqué par Carlo Ancelotti, Endrick retrouve la sélection du Brésil, un an après l’avoir quitté. Le sélectionneur justifie son choix.

OL : Endrick retrouve la sélection du Brésil

En manque de temps de jeu au Real Madrid cette saison, Endrick a rejoint l’OL en janvier dernier, pour se relancer. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison. Le jeune attaquant a immédiatement retrouvé du temps et jeu et il a même performé avec l’équipe de Paulo Fonseca, de ses premiers matchs.

Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 3 matchs disputés en janvier, il avait été élu joueur UNFP du mois. En 12 matchs joués avec l’Olympique Lyonnais, la recrue hivernale a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives.

Endrick sélectionné grâce à ses performances avec Lyon

Grâce à ses performances, Endrick a retenu l’attention de Carlo Ancelotti. Ce qui était son but en signant à Lyon. Il est convoqué pour le dernier regroupement des Auriverde, avant la Coupe du monde 2026. À cette occasion, le Brésil disputera deux matchs amicaux, respectivement contre la France (26 mars) et la Croatie (1er avril).

Le technicien italien justifie la sélection du nouveau buteur de l’OL, alors que Neymar est absent. « Il y a des joueurs qui méritent d’être là, car ils réalisent de bonnes performances dans leur championnat, comme Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez et aussi Bremer », a-t-il laissé entendre.

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Plus globalement, Carlo Ancelotti a déclaré : « Lorsque nous appelons de nouveaux joueurs, ce n’est pas pour voir comment ils se comportent sur le terrain, cela, nous le savons déjà. Nous évaluons tout le monde. Sur le plan technique, mais aussi en termes de personnalité, je veux en savoir plus ».

Pour rappel, le joueur de 19 ans compte déjà 14 sélections avec la Seleção. Mais la dernière remonte au 26 mars 2025.

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