Malaise au FC Nantes : Luis Castro répond sèchement à Kita !

Récemment critiqué par son ancien président Waldemar Kita, Luis Castro, ancien entraîneur du FC Nantes, s’est défendu vis-à-vis des critiques de ce dernier dans un communiqué envoyé à la presse.

FC Nantes : Kita remet en cause le niveau de Luis Castro

Lors d’un entretien avec Eurosport, Waldemar Kita a porté des jugements sévères sur les compétences de Luis Castro. Le président du FC Nantes a publiquement remis en cause le niveau d’expérience de l’entraîneur portugais, affirmant notamment que son recrutement était une erreur.

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Le patron des Canaris a même suggéré que le coach de 45 ans était davantage un éducateur qu’un entraîneur capable de réussir. Dans ses critiques, Kita a été particulièrement tranchant concernant les résultats sportifs. Waldemar Kita a également prétendu que Castro pourrait provoquer la descente de deux clubs en une seule année.

De plus, il a avoué avoir souhaité le licenciement de l’actuel entraîneur de Levante dès les matchs amicaux du FC Nantes. Face à ce déferlement d’attaques, Luis Castro a choisi de ne pas répondre personnellement. Il a préféré diffuser un communiqué officiel via Ouest-France pour rétablir la vérité.

Luis Castro menace Kita de porter plainte

Luis Castro a réagi fermement aux critiques virulentes lancées par Waldemar Kita. Le technicien portugais défend son expérience et son intégrité professionnelle via un communiqué. Il évoque même la possibilité de poursuites judiciaires pour protéger son honneur et sa réputation.

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« Luis Castro est pleinement concentré sur son club actuel, consacrant toute son énergie aux défis sportifs qu’il a en main. S’agissant des récentes déclarations de Waldemar Kita, il n’est pas jugé opportun d’alimenter quelque polémique publique que ce soit.

Le parcours professionnel de Luis Castro est largement reconnu par de nombreux acteurs du football. Pour preuve, après son départ du FC Nantes, il a été contacté par plusieurs clubs et, en l’espace de dix jours, a entamé un nouveau projet sportif, reflet de la confiance accordée à son profil et à ses compétences », indique le clan Castro.

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« Durant son passage au FC Nantes, il a exercé ses fonctions conformément à la structure organisationnelle du club, rendant compte, sur le plan sportif, au directeur général Franck Kita. Au cours de cette période, il a présenté des propositions relatives à la planification de la saison et à la constitution de l’effectif, dans le cadre de ses fonctions, lesquelles n’ont pas été mises en œuvre. (…) Luis Castro se réserve le droit, si nécessaire, d’agir par les voies appropriées afin de défendre son honneur et sa réputation », conclut le communiqué.