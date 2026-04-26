OM : Habib Beye en difficulté face à l’OGC Nice ? Le groupe

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En clôture de la 31e journée de la Ligue 1, l’OM accueille l’OGC Nice ce dimanche à 20h45 au stade Vélodrome. Découvrez le groupe retenu par Habib Beye, l’entraîneur marseillais, pour cette rencontre.
OM : Habib Beye convoque 21 joueurs
L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice pour son avant-dernier match au Vélodrome cette saison. Le groupe a été dévoilé ce dimanche avec des absences majeures dans l’effectif d’Habib Beye. Plusieurs cadres manquent à l’appel, à commencer par Geoffrey Kondogbia, toujours blessé, tout comme Nayef Aguerd, en convalescence après son opération consécutive à la CAN 2025.
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En défense, CJ Egan-Riley est également indisponible. Le secteur offensif n’est pas épargné avec les absences de Igor Paixão, Amine Gouiri et Bilal Nadir, tous blessés après la défaite à Lorient (2-0). À cela s’ajoute l’absence d’Hamed Junior Traoré, réduisant encore les options offensives.À voirSRFC : Deux cadres absents contre le FC Nantes, le groupe !
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Dans ce contexte délicat, quelques retours apportent néanmoins un léger soulagement. Facundo Medina, suspendu lors du dernier match, est de nouveau disponible, tout comme Quinten Timber. À noter la présence des jeunes Hilan Hamzaoui, Nouhoum Kamissoko, Ange Lago, Ugo Lamare et Tadjidine Mmadi.
Le commando de l’OM
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Balerdi, Emerson, Hamzaoui, Medina, Pavard, WeahÀ voirPSG Mercato : Luis Enrique frappe un coup de génie
Milieux : Abdelli, Hojbjerg, Kamissoko, Nnadi, Timber, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Lamare, Mmadi, Nwaneri.