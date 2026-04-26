INFO PSG : Deux bonnes nouvelles pour la réception du Bayern

À trois jours de la demi-finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes, les fans du PSG ont reçu des informations sur le groupe de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol pourrait disposer de tout son monde.

PSG : Un groupe quasi au complet contre le Bayern Munich ?

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des Champions, à 21 heures. Ce dimanche, Le Parisien a fait le point sur le groupe de Luis Enrique avec de bonnes nouvelles. Le journal régional explique que Luis Enrique devrait, à l’exception du jeune Quentin Ndjantou, disposer de tout son monde mardi soir face au Champion de Bundesliga.

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Les inquiétudes nées autour de Nuno Mendes et Achraf Hakimi, lors de la victoire contre le FC Nantes en Ligue 1 samedi soir, se sont finalement dissipées. Ce lundi, à l’occasion de la dernière séance avant la bataille face au Bayern, tous les cadres devraient être en mesure de participer à l’entraînement collectif du Paris SG. Absent lors des deux derniers matchs en raison d’une inflammation à un talon, Vitinha devrait reprendre l’entraînement lundi à la veille du choc face au Bayern Munich.

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« Ce lundi, à l’occasion de la dernière séance avant la bataille face au Bayern, tous les cadres devraient être en mesure de participer à l’entraînement collectif. Y compris Vitinha, « au frigo » depuis une semaine en raison d’une inflammation à un talon. Après avoir manqué les matchs face à Nantes et Angers, le milieu portugais devrait être en mesure de retrouver ses partenaires et de postuler à un retour dans le groupe pour le match de mardi face aux Munichois », explique le média parisien.

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En conférence de presse au stade Raymond-Kopa après le match contre Angers SCO, Luis Enrique a notamment déclaré concernant son groupe : « ce n’est pas le moment de donner des informations au Bayern Munich. Tout le monde est prêt, nous sommes tous prêts et on a envie de jouer cette demi-finale face à une des meilleures équipes d’Europe », conscient que Lucas Hernandez et Fabian Ruiz se trouvaient dans le même cas que Mendes et Hakimi.