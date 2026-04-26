OL Mercato : Un cador anglais vient chercher Endrick à Lyon

Alors qu’il devrait retourner au Real Madrid en fin de saison, Endrick, prêté à l’OL, intéresserait un grand club anglais. Ce pensionnaire de Premier League serait prêt à passer à l’action pour l’arracher à Lyon.

Mercato : Endrick évoque son avenir avec l’OL

Prêté par le Real Madrid en janvier passé, Endrick ne possède d’option d’achat dans son contrat signé avec l’Olympique Lyonnais. Alors qu’il devrait retourner au Real Madrid en fin de saison, l’attaquant de 19 ans a ouvertement déclaré sa flamme à Corentin Tolisso avec lequel il aimerait continuer à jouer ensemble.

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« Quel est le joueur de Lyon qui m’a le plus impressionné ? Tolisso ! C’est une idole ici à Lyon. Il se tue pour l’équipe. J’espère avoir l’occasion de jouer encore beaucoup avec lui », a confié le jeune international brésilien sur Canal+, laissant sous-entendre que les trois derniers matchs de la saison avec Lyon pourraient ne pas être ses derniers à l’Olympique Lyonnais.

La priorité du natif de Taguatinga est de s’imposer au Real Madrid, mais le souhait d’avoir un temps de jeu plus régulier pourrait le convaincre de tirer une croix sur le club espagnol dans un avenir immédiat. Surtout que d’autres cadors européens seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge.

Endrick pour remplacer Gabriel Jesus à Arsenal

Pour l’instant, Endrick se concentre sur la fin de saison en Ligue 1 et sur une possible convocation avec le Brésil pour la Coupe du Monde 2026. Si sa priorité reste de réussir sous la tunique blanche du Real Madrid, l’absence de perspective concrète vers l’équipe première au Bernabéu pourrait finir par l’inciter à répondre à l’appel de la Premier League et au projet ambitieux de Mikel Arteta à Arsenal.

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En effet, selon les informations du Daily Briefing, le club londonien, toujours en quête du titre en Premier League anglaise, envisagerait de solliciter les dirigeants madrilènes dans le but d’obtenir le renfort du jeune attaquant auriverde. Capable de jouer dans l’axe et sur les ailes, le protégé de Paulo Fonseca est perçu comme un renfort utile dans le onze londonien.

Les Gunners ne sont pas forcément convaincants sur le plan offensif cette saison. Ils sont déçus par le rendement de Gabriel Jesus en particulier. Leandro Trossard et Gabriel Martinelli ne séduisent pas totalement non plus. De quoi les pousser à s’intéresser à Endrick, grandement apprécié par Mikel Arteta.

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« Arsenal suit de près la situation d’Endrick. Rien de concret pour le moment, ils n’ont fait aucune offre ni entamé de négociations, mais c’est un joueur qu’ils apprécient et une des options qu’ils envisageront pour le recrutement d’un nouvel attaquant cet été », écrit Caughtoffside. En attendant de savoir ce que comptent faire les Merengues, l’Olympique Lyonnais va devoir s’adapter, et vite.