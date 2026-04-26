INFO Mercato : Un retour fracassant se précise au RC Lens !

À l’approche du mercato estival, le RC Lens tient déjà l’un de ses premiers gros coups. En fin de contrat à RSC Anderlecht, Thorgan Hazard devrait retrouver son club formateur.

Mercato au RC Lens : Un retour au bercail en vue pour Thorgan Hazard

Selon les informations de La Dernière Heure, confirmées par plusieurs sources, un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux ans. Thorgan Hazard, qui ne prolongera pas avec Anderlecht, serait déterminé à revenir dans le Nord de la France.

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Formé au RC Lens, le milieu offensif belge avait quitté le club en 2012 pour rejoindre Chelsea FC. Après un passage compliqué en Angleterre, il s’était relancé en Bundesliga, notamment au Borussia Mönchengladbach puis au Borussia Dortmund, avec qui il a disputé la Ligue des champions.

Un retour en forme quatorze ans !

De retour en Belgique depuis 2023, l’international belge sort d’une saison convaincante avec Anderlecht. Toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré 10 passes décisives, confirmant son retour à un bon niveau après une longue blessure. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Thorgan Hazard représente une option supplémentaire pour le staff lensois, notamment en vue des échéances à venir.

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Ce retour, s’il se confirme officiellement, marquera un tournant symbolique pour le RC Lens, qui s’offre un joueur formé à La Gaillette. À 33 ans, le frère d’Eden Hazard serait ainsi sur le point de faire son grand retour en Ligue 1.