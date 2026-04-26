SRFC : Deux cadres absents contre le FC Nantes, le groupe !

Ce dimanche, à 17 h 15, au Roazhon Park, le SRFC reçoit le FC Nantes dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À quelques heures de ce derby, Franck Haise, l’entraîneur du Stade Rennais, a dévoilé son groupe avec deux absences majeures.

Le SRFC vers un record contre le FC Nantes

Ce dimanche après-midi, le Stade Rennais (5e) accueille le FC Nantes (17e) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Pour ce derby face aux Canaris, l’entraîneur du SRFC a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. S’il s’impose cet après-midi au Roazhon Park, le club breton alignera un huitième succès à domicile dans le derby.

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Il égalerait ainsi sa meilleure série de victoires au Roazhon Park contre le FC Nantes. Et ce n’est arrivé qu’une seule fois dans l’histoire de cette opposition, au tout début : entre 1950 et 1965, parfois en D1, parfois en D2, les Rouge et Noir n’ont connu que des succès face à leur grand rival régional.

Frankowski et Nordin absents du groupe rennais

Mais pour cette rencontre, Franck Haise va devoir composer sans certains cadres. Przemysław Frankowski était censé retrouver le groupe rennais pour le derby contre le FC Nantes. Arnaud Nordin, lui, avait été annoncé très incertain par son entraîneur Franck Haise, en conférence de presse d’avant-match vendredi.

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Les deux hommes sont finalement absents du groupe communiqué par le SRFC ce dimanche matin. Pour autant, le coach breton peut compter sur la plupart de ses forces vives, notamment Valentin Rongier, qui revient de suspension.

Le groupe de Franck Haise

Gardiens : Akabou, Samba, Silistrie.

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Défenseurs : Rouault, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida, Kamara.

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Milieux : Rongier, Camara, Cissé, Szymanski, Blas, Al-Tamari.

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Attaquants : Embolo, Lepaul, Mukiele, Zabiri.