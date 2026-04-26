PSG Mercato : Luis Enrique frappe un coup de génie au milieu

Le PSG pourrait finalement changer ses plans lors du prochain mercato estival. Grâce à une trouvaille géniale de Luis Enrique, le club de la capitale pourrait renoncer au recrutement d’un nouveau milieu de terrain.

Mercato : Luis Enrique déniche le nouveau « Sergio Busquets » pour le PSG

Belle trouvaille de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Brillant dans un rôle inhabituel au milieu de terrain lors de la victoire du PSG face à Angers SCO (3-0), Lucas Beraldo a pleinement justifié la confiance de son entraîneur. Une prestation qui n’a pas laissé le technicien espagnol indifférent. En conférence de presse, l’ancien coach du Barça s’est montré très élogieux envers l’international brésilien qu’il n’a pas hésité à comparer à Sergio Busquets, ancien milieu de terrain du club catalan et de la Roja.

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« C’est l’homme du match. Il a fait tout bien. C’est une merveilleuse nouvelle pour nous, il peut jouer à ce poste à un très haut niveau. C’est rare de voir un joueur jouer à une ou deux touches et améliorer chaque action. Je pense qu’il a un bel avenir dans cette position. Normalement je n’aime pas trop faire avancer un défenseur au milieu, je préfère faire reculer un joueur plus offensif, comme je l’ai fait presque toute ma carrière.

Mais Beraldo est un défenseur central différent, c’est un Brésilien, avec beaucoup de qualité technique. Sa capacité à jouer à une ou deux touches fait qu’il est très difficile de le presser. On a pensé à ça il y a quatre matches quand Viti n’était pas là. Mais il est quand même plus Sergio Busquets que Vitinha », a déclaré Luis Enrique, soulignant la réussite de Beraldo dans son nouveau rôle de numéro 6.

Lucas Beraldo, futur numéro 6 de haut niveau ?

Auteur d’une semaine solide au milieu de terrain face au FC Nantes puis Angers SCO, Lucas Beraldo peut-il représenter une alternative crédible au poste de sentinelle dans les gros matches ? Contre les Angevins, le numéro 4 du PSG s’est montré très mobile, si serein sous pression, et a bonifié tous les ballons touchés, assure le quotidien L’Équipe, qui écrit notamment : « de la simplicité, de la clairvoyance, du jeu à une touche et ce sentiment, presque, de voir un vétéran jouer le dimanche matin avec des gamins moins forts que lui. »

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Le journal sportif se demande si l’ancien joueur de Sao Paulo est capable de transposer ce type de performance sur la scène européenne. De son côté, le staff parisien semble convaincu de son coup de génie et a convaincu la direction parisienne de prolonger le contrat du joueur de 22 ans.

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Encore un bon Lucas Beraldo au milieu contre Angers.

Luis Enrique est en train d’en faire un joueur polyvalent.

Le Brésilien va bientôt prolonger jusqu’en 2030 comme révélé sur @RMCsport

S’il n’y a pas de départ. Le PSG ne devrait pas recruter au milieu cet été. pic.twitter.com/BFHXYdQJqC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 25, 2026

Comme relayé sur Twitter par Fabrice Hawkins, Lucas Beraldo va bien prolonger très prochainement son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2030. L’information n’est pas nouvelle, mais le journaliste précise que la réussite du compatriote de Marquinhos dans son nouveau rôle fait que « le PSG ne devrait pas recruter au milieu cet été », s’il n’y a aucun départ à compenser.