OL : Une mauvaise nouvelle tombe pour Tolisso avant le Celta

Une très mauvaise nouvelle est tombée pour Corentin Tolisso, à quelques heures du coup d’envoi de OL – Celta Vigo, en Ligue Europa.

OL : Tolisso n’est pas retenu par Deschamps en Équipe de France

La Coupe du monde 2026 s’éloigne pour Corentin Tolisso (31 ans). Bien que performant avec l’OL, cette saison, il n’est pas convoqué en Équipe de France pour le dernier rassemblement, avant la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026). Il ne figure pas parmi les 27 joueurs convoqués par Didier Deschamps, ce jeudi.

Il s’agit pourtant d’une liste élargie, qui devrait servir de base pour la liste définitive du sélectionneur des Bleus, pour le Mondial américain. La France jouera deux matchs amicaux pendant ce regroupement, prévu aux États-Unis, dès le lundi 23 mars. Elle affrontera le Brésil le Brésil, le 26 mars à Boston, puis la Colombie, le 29 mars à Washington.

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Dans l’entrejeu, le sélectionneur français a préféré Eduardo Camavinga (Real Madrid), N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid) et Warren Zaïre-Emery (PSG). en attendant la liste définitive en mai prochain, il est peu probable de revoir le milieu de terrain de Lyon en Bleu .

Pour rappel, la dernière sélection de Corentin Tolisso remonte à l’Euro en juin 2021. Il reste donc bloqué à 28 sélections et 2 buts avec l’Equipe de France, depuis bientôt 5 ans.

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