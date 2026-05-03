Le RC Lens, l’OM et le SRFC luttent pour un crack de Lorient

À trois journées de la fin du Championnat, trois clubs de Ligue 1, notamment le RC Lens, l’OM et le SRFC (Stade Rennais), sont à la lutte pour un crack du FC Lorient. Explications.

Mercato : Le RC Lens, l’OM et le SRFC foncent sur un ailier de Lorient

En passe de se qualifier pour la Ligue des Champions, le RC Lens prépare déjà son prochain mercato estival. Dans cette optique, le club lensois serait le club le plus intéressé par le profil de Pablo Pagis. Auteur de solides prestations cette saison, l’ailier de 23 ans a marqué un but important pour son équipe face au Paris Saint-Germain samedi soir.

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Auteur de 10 réalisations et 3 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Montbéliard attire d’autres formations de Ligue 1. En effet, selon les informations du journaliste Alexis Bernard, le Stade Rennais et l’OM seraient également intéressés par un renfort de Pablo Pagis.

Mais les dirigeants marseillais ne devraient réellement bouger dans ce dossier qu’en cas de qualification pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. La projection Data’Scout dans l’effectif lensois est instructive. Pagis pointerait au 5e rang de la hiérarchie à son poste derrière Thauvin (95), Sima (76), W. Saïd (75) et Guilavogui (73). Son profil est comparé à celui de Wesley Saïd, similitude à 83%, mais avec une finition supérieure (+4 en faveur de Saïd malgré tout) et une création bien meilleure (+15 en création).

À Rennes, il se retrouverait également 5e, comparable à Ludovic Blas avec lequel il domine nettement en finition (89 contre 70), mais accuse un retard significatif en endurance (57 contre 84) et en création (73 contre 85). Autant de données qui rassurent le RC Lens sur le bien fondé d’un recrutement de Pablo Pagis pour dynamiser le secteur offensif de Pierre Sage. De son côté, le FC Lorient ne retient pas forcément son numéro 10, mais ne compte pas brader son joueur.

Le FC Lorient réclame 15M€ pour Pablo Pagis

À un an de la fin de son contrat avec le FC Lorient, Pablo Pagis fait partie des révélations de cette saison en Ligue 1. Sur le front de l’attaque du FC Lorient, le fils du légendaire Mickaël Pagis écrit magnifiquement sa propre histoire. En pleine progression, Pagis intéresse de plus en plus les clubs français et étrangers.

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« Selon nos informations, trois clubs de Ligue 1 sont très intéressés par Pablo Pagis. Le plus actif du moment, c’est le RC Lens. Les Lensois, en route vers la Ligue des Champions, envisagent de plus en plus de miser sur lui.

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Rennes a également un œil attentif sur le dossier, tout comme l’OM, qui attend toutefois d’y voir plus clair dans sa stratégie et son organigramme 2026-2027 », explique le spécialiste du site Le 10 Sport. Pour laisser filer son joyau français, le FC Lorient réclamerait au moins 15 millions d’euros. Affaire à suivre…