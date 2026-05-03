Mercato FC Nantes: Le choix de Yassine Benhattab déjà acté ?

À trois journées de la fin du championnat, le mercato du FC Nantes s’emballe déjà, notamment autour de Yassine Benhattab. Prêté au Stade de Reims en janvier passé, le joueur de 23 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs locaux et étrangers.

Mercato FC : L’Europe s’arrache Yassine Benhattab

Recruté par le FC Nantes en 2024, Yassine Benhattab est arrivé chez les Canaris l’été suivant, à l’issue de son prêt à Aubagne. Véritable crack en National, le natif de Marseille n’a pas réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert et a donc été prêté au Stade de Reims lors du dernier mercato hivernal. Les Rémois, qui possèdent une option d’achat de 5 millions d’euros pour le joueur, ne devraient pas la lever sans une montée en Ligue 1.

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Yassine Benhattab va donc rentrer à Nantes à l’issue de la saison. Cependant, le club nantais ne devrait pas conserver Benhattab et devrait profiter de sa cote de popularité pour en tirer un bon chèque. D’après les informations de Foot Mercato, l’ailier droit nantais aurait déjà plusieurs prétendants, notamment un gros club de Ligue 1, le Paris FC.

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Ce n’est pas tout, certaines écuries anglaises comme Hull City et Blackburn sont également intéressées. En Allemagne, Schalke et Hanovre surveilleraient aussi ce dossier, qui devrait rapidement bouger. Alors que la descente en Ligue 2 se dessine, le FC Nantes aura besoin de liquidité pour équilibrer ses comptes.

Yassine Benhattab vendu pour 5M€ ?

Depuis son arrivée à Reims, Yassine Benhattab a su s’imposer comme un joueur clé. En 10 apparitions sous le mois du club breton, il montre un potentiel intéressant qui attire les regards des recruteurs. Le FC Nantes, club formateur de Benhattab, envisage de le réintégrer dans son effectif pour la saison prochaine, mais le joueur ne compte pas évoluer en Ligue 2 si le club ne se maintient pas.

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D’autant que d’autres clubs suivent de près le jeune joueur. Son retour à Nantes pourrait donc dépendre des performances de l’équipe en Ligue 1 et des besoins du coach. Le marché est dynamique et les décisions devront être prises rapidement.

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Pour Waldemar Kita et la direction du FCN, le départ de Benhattab n’est plus une question de choix sportif, mais de survie économique. Avec une option d’achat initialement calée à 5 millions d’euros lors de son prêt champenois, le président du FC Nantes espère bien faire monter les enchères grâce à cette concurrence internationale.