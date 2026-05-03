Mercato : Avant Rennes, l’OL frappe un grand coup au milieu

Avant le choc de la 32e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais, l’OL a avancé ses pions pour une signature au milieu de terrain. Un accord est déjà annoncé.

Mercato : L’OL s’active fort avant cet été

Alors que le mercato d’été prend de plus en plus de place dans les esprits des dirigeants de Ligue 1, l’OL a déjà avancé sur de nombreuses pistes pour se renforcer. Toujours dans son optique de développer des jeunes talents, l’Olympique Lyonnais a déjà frappé un grand coup sur le mercato en s’attachant les services de Kaïl Boudache.

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Jeune talent de l’OGC Nice, l’ailier droit de 19 ans va rejoindre Lyon l’été prochain. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qui ne devrait pas s’arrêter là lors du prochain mercato d’été. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées et la direction sportive serait bien avancée pour un joueur de Bundesliga.

Farès Chaïbi séduit par le projet de l’OL

La coupe d’Europe se rapproche pour l’Olympique Lyonnais, ce qui annonce un mercato estival agité. Parmi les premières pistes explorées par les Gones figure celle menant à Farès Chaïbi. L’ancien milieu offensif de Toulouse évolue à l’Eintracht Francfort, où il brille depuis 2023. Il est aussi très performant en sélection algérienne, où il a été en vue lors de la dernière coupe d’Afrique des Nations.

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Le club allemand réclamerait au moins 25 millions d’euros aux clubs intéressés. Malheureusement pour Lyon, la concurrence est fournie dans ce dossier. Les formations anglaises de Brighton et Brentford sont sur le coup tout comme la nouvelle sensation italienne de Côme. Cela pourrait décourager les dirigeants de l’OL.

Toutefois, Farès Chaïbi donne des signaux favorables aux Gones selon le site Transferfeed. Le média affirme qu’un retour de Farès Chaïbi en Ligue 1 est « envisageable ». L’international algérien est « réceptif » à l’intérêt de Lyon.

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Natif de Lyon, le joueur de 23 ans veut venir s’imposer dans son club de coeur et un accord pourrait être trouvé rapidement si Michele Kang, présidente de l’OL, sort le chéquier. Sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2028, Farès Chaïbi a inscrit 3 buts et donné 10 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison.