PSG Mercato : Campos sur une folie à 150M€ au Real Madrid !

Déterminé à poursuivre sa politique de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG pourrait frapper un gros coup du côté du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG en pince pour un crack du Real Madrid

Six mois après avoir arraché Dro Fernandez au FC Barcelone, le PSG pourrait récidiver avec un autre crack du Real Madrid lors du prochain mercato d’été. En effet, selon les informations du journal Marca, Luis Campos serait sur les traces de Joan Martinez. Le quotidien madrilène rapporte que le conseiller sportif du Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’action pour boucler la signature du défenseur central de 18 ans.

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Toujours selon la même source, Campos surveillerait de près le joueur de la Castilla depuis un certain temps, et il évaluerait la possibilité de le recruter cet été. Mais le dossier s’annonce déjà très compliqué. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Joan Martinez n’a jamais joué en pro avec le club espagnol.

Pour autant, le natif d’Alginet fait partie des plans du Real, où il est vu comme le futur « Sergio Ramos ». Luis Campos aurait déjà manifesté officiellement son intérêt pour Joan Martinez depuis longtemps, mais le PSG devrait casser sa tirelire pour espérer le déloger de Madrid.

Le Paris SG prêt à se ruiner pour Joan Martinez ?

En interne, Joan Martinez est considéré comme un futur pilier du Real Madrid. Le club madrilène envisage déjà son intégration progressive au sein de l’équipe première dès la saison prochaine. Cette perspective pourrait toutefois compliquer toute tentative de recrutement, tant le club espagnol mise sur son développement à long terme.

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À trois ans de la fin de son bail, Joan Martinez dispose d’une clause libératoire estimée à 150 millions d’euros. Cette protection contractuelle vise à sécuriser l’avenir du joueur et à décourager toute offensive prématurée.

« Le PSG travaille depuis plusieurs mois sur la signature de Joan Martinez (2007). C’est Luis Campos qui est sur le dossier du jeune défenseur central de la Castilla. Le joueur a un contrat jusqu’en 2029 avec les Merengues et sa clause libératoire s’élève à 150 millions d’euros. Il sera difficile à bouger du Real Madrid, où il n’a encore jamais joué en pro », explique Marca. Pour Paris, il s’agit d’un investissement pour l’avenir, s’inscrivant dans la déclaration de Nasser Al-Khelaïfi : « l’avenir du Paris SG ne s’achètera pas, il viendra de l’intérieur ».

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Le timing de cette « Opération Joan Martinez » est toutefois délicat. Le Real Madrid traverse une période de turbulences concernant sa charnière centrale. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi acceptera de signer un tel montant pour un joueur totalement inconnu du grand public.