Stade Rennais : Pinault rassure Franck Haise pour le Mercato

François-Henri Pinault, le propriétaire du Stade Rennais depuis bientôt trente ans, a fait une sortie remarquée pour afficher publiquement son admiration envers Franck Haise. De bon augure pour le prochain mercato d’été ?

Mercato Stade Rennais : François Pinault adhère au projet de Franck Haise

Dans une interview-fleuve accordée à journal régional Ouest-France, François Pinault a ouvertement manifesté son enthousiasme pour le nouveau cycle entamé au Stade Rennais avec l’arrivée de Franck Haise sur le banc. Le courant est passé immédiatement entre le milliardaire français et le coach de 54 ans. Après une rencontre formelle, François Pinault s’est montré sans équivoque sur ses premières impressions.

« Ses impressions depuis son arrivée à Rennes sont très positives. Je suis confiant avec cette équipe, ce groupe de joueurs et son encadrement », a confié l’homme d’affaires de 63 ans. Plus tranchant encore, le patron du Stade Rennais résume son sentiment sur l’identité de jeu mise en place par Franck Haise en trois mots lourds de sens : « elle me plaît ».

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Pour un entraîneur, obtenir l’aval instinctif de la famille Pinault est souvent le gage d’une liberté totale sur le marché des transferts. Cette sortie tombe donc à pic pour le SRFC et son coach à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Surtout que le président d’Artémis ne fixe pas de limites à son ambition pour le club breton.

« On se doit de rêver et d’être toujours dans la course à l’Europe, chaque saison, quand arrive mars, avril. Le Stade Rennais est là pour combler son public, il ne faut pas se censurer et on doit aspirer à remporter des titres. Il n’y a pas de limite à notre ambition, et nous savons aussi que l’humilité nous évite l’arrogance », a ajouté François Pinault.

Un été mouvementé attendu à Rennes ?

Au-delà des mots, cette sortie médiatique de François Pinault traduit une vraie confiance accordée à Franck Haise. Un élément loin d’être anodin à l’approche du mercato estival. Car un entraîneur soutenu par sa direction a souvent plus de poids dans les décisions à venir.

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Et à Rennes, il est de notoriété que lorsque la famille Pinault est conquise, le carnet de chèques n’est jamais loin. Avec un entraîneur, qui a désormais le poids nécessaire pour imposer ses choix, le Stade Rennais pourrait bien devenir l’un des principaux acteurs de la fenêtre de recrutement de l’été pour continuer à soutenir ses ambitions.

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