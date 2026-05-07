Bayern – PSG : L’incroyable plan de Luis Enrique mis à nu !

Insaisissable au match aller, au Parc des Princes, Michael Olise a été moins en vue lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. Et pour cause, Luis Enrique a fomenté un sacré plan pour limiter au maximum l’impact de l’ailier bavarois.

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Lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-1, 5-4 à l’aller) mercredi soir à l’Allianz Arena, le gardien du PSG s’est particulièrement distingué par de nombreux arrêts, mais également plusieurs dégagements en touche. Ce qui a semblé être une volonté à force et c’est ce que confirme le journal Le Parisien ce jeudi.

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Selon les informations du quotidien régional, il s’agissait bien d’une consigne de la part de son entraîneur Luis Enrique, qui avait pour objectif d’atténuer l’impact de Michael Olise, dangereux sur les duels individuels, en resserrant le jeu dans cette zone. Une stratégie payante, car l’international français n’a pas eu son apport habituel.

« Le dernier rempart parisien faisait bien exprès de dégager en touche. Aussi fou que cela puisse paraître, l’entraîneur espagnol du PSG a volontairement accepté de se séparer du ballon par séquences, comme les Parisiens le font aussi régulièrement sur les coups d’envoi. L’objectif ? Atténuer l’influence de Michael Olise.

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Auteur d’une prestation ébouriffante la semaine dernière au Parc des Princes, le milieu offensif français avait fait tourner la tête de Nuno Mendes lors des innombrables duels en un contre un entre les deux hommes. Pour éviter de se retrouver autant en danger à l’Allianz Arena, le boss du Paris SG a mis en place ce stratagème pour engorger le flanc droit adverse, la zone occupée par Olise », explique le média francilien.

Autrement dit, une touche de ce côté oblige les deux équipes à surcharger le flanc droit et place Olise en infériorité numérique, contraint de jouer dans des espaces réduits. C’est l’une des raisons de la mauvaise performance de l’international français de 24 ans. Au match aller, l’ancien ailier droit de Crystal Palace avait notamment fait des ravages dans la défense du PSG, avec un Nuno Mendes trop souvent seul face à lui.

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En créant des touches dans cette partie du terrain, Paris forçait ainsi le jeu à se jouer de ce côté, donc avec plus de joueurs des deux camps et, par ricochet, moins d’espaces. Si Michael Olise était trouvé sur la touche, il se trouvait immédiatement avec peu d’espaces, donc plus de difficultés pour accélérer et percuter ensuite. C’est donc un nouveau coup de génie de Luis Enrique.