Stade Rennais : Franck Haise redoute le LOSC de Genesio !

De passage en conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, s’est exprimé sur le choc contre le LOSC de Bruno Genesio, ce dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1.

Stade Rennais : Franck Haise reste vigilant avant d’affronter le LOSC

Sur une série de quatre victoires d’affilée en Ligue 1, le Stade Rennais (5e) s’est totalement relancé dans la course à l’Europe depuis l’arrivée de Franck Haise sur le banc. Et les Bretons ont pour objectif de décrocher une cinquième victoire consécutive en championnat.

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Pour autant, l’entraîneur du club breton refuse de s’enflammer avant la réception de Lille LOSC dimanche soir en fermeture de rideau de la 26e journée de Ligue 1. Surtout que l’équipe de Bruno Genesio a montré qu’elle a du répondant dans les grands matchs.

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« Si on commence à penser à l’opération, ce n’est pas le bon calcul. On doit s’occuper d’entretenir ce qu’on fait de bien, d’aller encore améliorer certaines choses. C’est le plus important. On connaît les qualités adverses, celles d’une équipe expérimentée, avec de la maturité dans toutes les lignes. Il faut qu’on entretienne les nôtres, surtout », a déclaré Franck Haise devant les médias.

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Conscient que la partie ne sera pas mince face aux Dogues, Franck Haise veut garder les pieds sur terre dans ce sprint final. « Lutter contre l’excès de confiance ? J’ai un rôle à jouer là-dessus, comme les joueurs expérimentés, mais je ne pense pas qu’on en soit là. Que la confiance soit accrue, oui, évidemment. Et tant mieux, d’ailleurs, c’est une bonne chose. Mais l’excès de confiance, non. On ne peut pas être dans l’excès de confiance quand on affronte Lille », a prévenu l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et du RC Lens ce vendredi.

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