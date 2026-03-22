Mercato : Coup de tonnerre ! Guéla Doué se rapproche du PSG

Déterminé à frapper fort cet été pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le PSG aurait coché le nom de Guéla Doué, arrière droit de Strasbourg, pour le prochain mercato.

Mercato PSG : Guéla Doué pour remplacer Achraf Hakimi ?

Leader de Ligue 1 à huit matchs de la fin du championnat et toujours en course pour se succéder en Ligue des Champions, le PSG prépare déjà en coulisses son mercato estival avec pour objectif de recruter trois à quatre joueurs, sans folie, mais avec un équilibre entre expérience et jeunes talents à fort potentiel.

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Et dans cette logique, un nom ressort serait déjà évoqué du côté de la Factory : Guéla Doué, le latéral droit du RC Strasbourg et frère aîné de Désiré Doué, milieu offensif du Paris SG, selon les informations du journaliste Abdel Hamed.

« Guéla Doué (23 ans, Strasbourg, latéral droit) est sans doute le profil le plus “immédiat”. Habitué à la Ligue 1, il a déjà le rythme et l’intensité. Capable de se projeter, d’apporter du volume et d’occuper son couloir, il colle à ce que demande Luis Enrique sur les côtés », écrit le confrère.

Toutefois, aucune démarche concrète n’a encore été effectuée auprès du joueur ni même de son club. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international ivoirien est évalué à 18 millions d’euros sur Transfermarkt. La possibilité d’évoluer aux côtés de son frère tous les jours pourrait le pousser à considérer un transfert au PSG en cas d’offre. Guéla Doué offre un profil intéressant à Luis Enrique pour faire souffler Achraf Hakimi de temps en temps.

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Mais le niveau Paris SG impose une rigueur défensive constante, une lecture parfaite des transitions et une capacité à jouer sous pression. Doué a les bases, il peut intégrer la rotation, mais il doit encore prouver qu’il peut tenir le niveau dans les grands rendez-vous. Affaire à suivre…

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