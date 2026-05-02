‎Crise FC Nantes : Accusé d’être une taupe, il claque la porte

‎Le FC Nantes sombre sur le terrain, mais c’est hors du rectangle vert que la crise prend désormais une dimension alarmante. Accusé implicitement d’avoir informé Waldemar Kita contre l’entraîneur Luis Castro, le coordinateur médical Nicolas-Pierre Bernot a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux.

‎FC Nantes : Kita allume la mèche, le staff explose

Waldemar Kita, peu avare en déclarations fracassantes, avait évoqué l’existence d’un informateur dans son staff médical lors d’une interview accordée à Eurosport. « Quand quelqu’un du corps médical vous dit : « Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises. » Je fais quoi ? », avait-il dit. Le nom du coach visé, Luis Castro, était connu. Celui de l’informateur présumé, non.

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Mais la presse locale nantaise a rapidement pointé vers Nicolas-Pierre Bernot, coordinateur médical du club. ‎Résultat : un homme dont la réputation professionnelle repose sur la confiance et la discrétion se retrouve exposé publiquement, sans preuve, dans une affaire qui ne le concerne peut-être pas.

Kita fait des dégâts collatéraux

‎La démission de Bernot est révélatrice d’une vérité simple : quand un président parle sans nommer, il condamne sans juger. Dans sa déclaration, le coordinateur médical a tenu à rétablir les faits avec dignité : « Les reproches qui me sont faits ne reflètent absolument pas la réalité. Je suis profondément triste et déçu de ces attaques sur mon intégrité et d’être positionné en bouc émissaire. »

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Des mots qui sonnent juste et qui posent une question inconfortable : le FC Nantes peut-il reconstruire quelque chose de sain avec un président capable de déclencher ce type de tornade médiatique en pleine saison de descente ?