Mercato PSG : 65M€ pour faire souffler Achraf Hakimi ?

En l’absence d’Achraf Hakimi, c’est Warren Zaïre-Emery qui dépanne au poste de latéral droit. Une situation que le PSG pourrait corriger avec le recrutement d’un second spécialiste de ce poste. Mais il faudra sortir le chéquier. Le club parisien hésite. Explications.

Mercato PSG : Une piste confirmée pour la doublure d’Achraf Hakimi

Albert Costa, latéral droit de 22 ans du FC Porto, a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour le mercato hivernal. Le journaliste Nicolo Schira assure ces derniers jours que c’est bien une piste du PSG.

« Le PSG suite le latéral droit de Porto Alberto Costa pour le mercato estival », rapporte le journaliste italien sur sa page Twitter. Avec l’absence de l’international marocain de 27 ans, qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations, le Paris SG se doit d’avoir plusieurs options et pourrait donc faire une proposition pour Alberto Costa avant la fin du marché des transferts de cet hiver.

Pour autant, aucune offre n’a été formulée, encore moins un début de négociation ou d’accord ne semble poindre à l’horizon. D’ailleurs, le prix demandé par le FC Porto pour son défenseur ne laisse pas entrevoir une offensive de Luis Campos pour cet hiver.

Le Paris SG pas intéressé par Alberto Costa ?

Le mercato hivernal bat actuellement son plein. Le PSG ne devrait pas être trop actif. Luis Campos et Luis Enrique se concentrent sur les prolongations de contrat de certains de leurs joueurs. Satisfait de son effectif, la direction du PSG ne devrait pas bouger lors de ce mercato hivernal. Il travaillerait déjà même sur le mercato estival et multiplie les options potentielles pour renforcer son effectif au terme de la saison.

Le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport assure ainsi que le PSG n’a pas l’intention de passer à l’action pour recruter le défenseur du FC Porto, Alberto Costa, cet hiver. Surtout que le l’international espoir portugais, sous contrat jusqu’en juin 2030, possède une clause libératoire fixée à 65 millions d’euros. Pour le moment, le PSG fait confiance à Warren Zaïre Emery à ce poste. Et avec raison. Le jeune français s’est parfaitement converti à ce poste.

