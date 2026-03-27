‎Mercato : 10M€ ! Le Stade Rennais tient le successeur de Jacquet

‎Le Stade Rennais avance ses pions sur le mercato pour sécuriser l’après-Jacquet en ciblant un jeune profil plein de promesses. Le club breton semble avoir flairé la bonne affaire au Portugal, avec un défenseur dont la cote grimpe en flèche.

‎Mercato Stade Rennais : Un remplaçant déjà identifié pour Jacquet

‎Dans les couloirs du Roazhon Park, l’heure n’est plus au tâtonnement. Pour combler le départ annoncé de Jérémy Jacquet vers Liverpool, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur Ibrahima Ba, révélation du championnat portugais, d’après Jeunes Footeux. Le défenseur sénégalais de 20 ans, titulaire depuis janvier à Famalicão, coche toutes les cases du profil recherché par les dirigeants bretons : jeune, discipliné, et doté d’un potentiel défensif qui fait déjà saliver les observateurs.

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‎Séduit par sa lecture du jeu et son sang-froid, qualités rarement réunies à cet âge, le SRFC voit en Ba un pari mesuré mais ambitieux. Une manière d’anticiper l’avenir sans se ruiner, tout en misant sur un joueur dont la marge de progression semble aussi large que le boulevard de la liberté rennais un soir de victoire.

‎Un marché tendu, une opportunité saisie

‎Dans une Ligue 1 rattrapée par la crise des droits TV, les clubs naviguent à vue. Pas question de signatures clinquantes : place aux talents encore accessibles. C’est précisément dans cette brèche que le Stade Rennais s’engouffre, conscient que le joueur attire aussi d’autres équipes françaises. Pour devancer la concurrence, le club est prêt à aligner les 10 M€ demandés par Famalicão.

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‎Le club portugais, lui, n’a jamais caché son ouverture au dialogue. Sous contrat jusqu’en 2029, Ba est devenu un actif précieux dont la valeur s’est envolée au fil des mois. Mais Rennes, fort du futur montant de la vente de Jacquet, dispose de l’argument financier pour finaliser l’opération. Une belle synchronicité de calendrier qui pourrait bien permettre au jeune Sénégalais de découvrir la Ligue 1 dès cet été.

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