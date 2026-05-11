ASSE : Alerte, des blessés et incertains pour le play-off 2

Avant le match de play-off 2, l’ASSE est confrontée à des absences et des incertitudes dans son effectif. Philippe Montanier confirme une nouvelle blessure et une rechute.

ASSE : Duffus et Le Cardinal touchés et incertains pour le play-off 2

La large victoire de l’ASSE contre Amiens SC (5-0) a laissé des traces au sein de l’équipe stéphanoise. Auteur d’un doublé, Joshua Duffus s‘est fait une entorse à la cheville. Il a quitté le terrain avant l’heure de jeu, remplacé par Zuriko Davitashvili (56e).

« Je me veux toujours de nature optimiste et je vais l’être concernant Joshua », a-t-il déclaré. Philippe Montanier s’est certes montré optimiste pour l’attaquant britannique des Verts, mais ce dernier semble d’ores et déjà forfait pour le match de play-off 2, le vendredi 15 mai.

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Revenu d’une blessure musculaire et titulaire lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2, Julien Le Cardinal a également cédé sa place à Mickaël Nadé à la 62e minute de jeu. Il est victime d’une rechute. Selon le coach de l’AS Saint-Etienne, il ressent une douleur aux ischio-jambiers.

Le défenseur central est donc incertain pour affronter Rodez AF ou le Red Star dans quatre jours. « On doit également gérer Julien Le Cardinal », a-t-il indiqué.

Larsonneur déjà forfait contre Rodez ou Red Star ?

Touché au genou et absent contre Amiens, Gautier Larsonneur ne devrait pas revenir pour le play-off, selon le point de Philippe Montanier. Le gardien de but numéro 1 des Verts « a une plaie au niveau du genou, ce qui rend la flexion très difficile ». Cependant, le coach des Stéphanois ne s’alarme pas. « On a la chance de compter sur un Brice Maubleu performant », rassure-t-il.

Retour rassurant pour Davitashvili et Moueffek, Pedro en approche

En revanche, les nouvelles sont bonnes pour l’ASSE, concernant Zuriko Davitashvili et Aïmen Moueffek. Revenus également de blessure et entrés en jeu contre les Amiénois, ils ont terminé le match sans souci.

Mieux, l’ailier et le milieu de terrain ont été décisifs. Ils ont marqué un but chacun, en sortant du banc de touche. Souffrant des adducteurs et absent du groupe stéphanois, samedi dernier, Kevin Pedro pourait revenir cette semaine.

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Pour rappel, Florian Tardieu (mollet), Chico Lamba (fracture de fatigue), Mahmoud Jaber (adducteurs), Nadir El Jamali (genou) et Paul Eymard (tibia) sont forfaits pour le reste de la saison.