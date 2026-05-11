Ça a chauffé à l’OM : Un cadre du vestiaire passe aux aveux

Suite à la précieuse victoire de l’OM face au Havre, les langues se délient dans le vestiaire. Geronimo Rulli a reconnu la souffrance du groupe pendant la mise au verte forcée à la Commanderie.

OM : Les confidences sincères de Geronimo Rulli

L’Olympique de Marseille a enfin renoué avec le succès. Les hommes de Habib Beye se sont imposés de justesse ce dimanche sur la pelouse du Havre (1-0). Ce résultat apporte un bol d’air au classement. L’OM étant remonté à la sixième place et croit à une qualification pour l’Europe.

Ce succès clôt surtout une crise d’une rare intensité. Après l’humiliation subie à Nantes, les joueurs avaient été consignés à la Commanderie. Cette mesure coercitive a laissé des traces indélébiles dans les esprits. Geronimo Rulli s’est lui-même confié sur ce bunker improvisé.

À voir

Mercato FC Lorient : Un relégué en Ligue 2 rêve de Pantaloni

Lire aussi : Mercato OM : Un gros deal est bouclé à Marseille

Le gardien titulaire de l’OM a décrit cette mise au vert comme une expérience éprouvante, loin des siens. La privation de vie familiale a été le principal moteur de cette affliction. « C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas », a-t-il avoué en zone mixte.

Une source de motivation pour l’équipe

Cette souffrance collective n’a cependant pas été vaine. Geronimo Rulli explique que ces journées de confinement au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus ont agi comme un ciment pour l’effectif. En partageant cette épreuve, une véritable solidarité est née entre les joueurs. « On a essayé de passer du bon temps ensemble. On s’est très bien entrainé avec beaucoup d’intensité, des doubles séances ».

Lire la suite sur l’OM :

‎Mercato : L’OM et l’ASSE en guerre pour ce joyau de Ligue 1

Mercato : Coup de tonnerre ! L’OM chasse Aubameyang cet été

À voir

Super Lig : Urgent ! Galatasaray est champion !

Ce regain d’unité, forgé dans la douleur et l’isolement, a visiblement été la clé du succès en Normandie. L’Olympique de Marseille espère désormais transformer ce traumatisme en force pour l’ultime journée de la saison face au Stade Rennais.