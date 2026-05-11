Super Lig : Urgent ! Galatasaray est champion !

Coup de sifflet final en turquie, Galatasaray remporte le titre à une journée de la fin, après sa victoire 4-2 contre Antalyaspor. Avec ce titre, Galatasaray égale le record de titre consecutif remporter en super lig, qui était détenue par galatasaray lui meme, quattre titres ce suite.

Un record égalé en championnat

C’est désormais fini en Super Lig, Galatasaray est champion pour la 26ème fois de son histoire avec sa victoire contre Antalyaspor. Menés par 2 fois pendant la rencontre, les coéquipiers de Victor Osimhen auront finalement trouvé la faille à la 88ème minute grâce au Nigérian, offrant le titre au club au terme d’une saison maîtrisée. Quelle meilleure manière de finir la saison que d’offrir le titre à son club dans les dernières minutes.

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Avec ce nouveau titre, le quatrième de suite, Galatasaray égale le record du nombre de titres consécutifs, déjà réalisé par le club entre 1996 et 2000, désormais, c’est pareil entre 2022 et 2026. Déjà artisan du quadruplé dans les années 90 en tant que joueur, Okan Buruk intègre un peu plus la légende de Galatasaray en réalisant cet exploit en tant que coach.

L’impression que le championnat est déjà joué avant même de commencer, quand on voit la domination imposée par Galatasaray sur les quatre dernières années, les Lions donnent l’impression de ne plus avoir d’adversaires à leur hauteur. La seule équipe qui tient encore un peu la cadence n’est autre que le Fener mais qui, malheureusement, n’arrive toujours pas à faire la différence et retrouver la coupe.

À quoi s’attendre l’an prochain ?

Si le championnat continue sur cette lancée, on peut s’attendre à voir Galatasaray remporter un cinquième titre de suite, battre son propre record, assouvir encore plus sa domination sur le pays, enchaîner avec un très bon parcours en LDC et devenir un sérieux concurrent avec le temps.

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On peut également prédire un nouveau gros mercato entre les deux rivaux, qui vont chercher à réaliser des transferts énormes, qui peuvent leur assurer une chance au titre, ou bien un bon parcours en LDC. En tout cas, la tendance pour l’an prochain penche envers un nouveau titre de champion de Galatasaray, et à un Osimhen encore plus dominateur que précédemment.