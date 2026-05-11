ASSE : Play-off 2, les premières consignes de Montanier

L’entraîneur de l’ASSE s’est immédiatement tourné vers le match de play-off 2, prévu vendredi, dès la fin du match de la dernière journée de Ligue 2. Ses premières consignes sont tombées.

L’ASSE passera par les play-off 2, contre Red Star ou Rodez

L’ASSE est recalée pour la montée directe en Ligue 1. Elle a fini troisième au classement, bien que vainqueur largement d’Amiens (5-0), lors de la dernière journée de Ligue 2. C’est plutôt Le Mans FC qui rejoint l‘ES Troyes directement en Ligue 1. La montée des Manceaux sera officialisée, mercredi, par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

Quant à l’équipe de Philippe Montanier, elle s’est compliquée la tâche dans le sprint final de la saison, en concédant trois défaites d’affilée. Elle jouera donc trois matchs supplémentaires, pour espérer retrouver l’élite. D’abord contre le vainqueur du play-off 1, qui oppose le Red Star à Rodez AF, le mardi 12 mai, puis face au 16e de Ligue 1. Probablement l’OGC Nice, l’AJ Auxerre ou Le Havre AC. Cette étape des barrages se jouera en deux matchs (aller et retour).

Montanier : « On va préparer un match de coupe »

Dès que le verdict de l’issue de la 34e journée est tombé, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a évoqué le match de play-off 2. Il l’entrevoit comme un match de coupe. « Maintenant, il va falloir récupérer. On passe sur une rencontre un peu de coupe, on va préparer les penalties », a-t-il confié en conférence de presse.

Grâce à leur 3e rang final, les Verts recevront leur adversaire (Red Star ou Rodez) au stade Geoffroy-Guichard. Un avantage souligné par Philippe Montanier.

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« On va rencontrer un adversaire qu’on connaît, qui nous connaît aussi. On sera devant notre public, on aura le douzième homme. Ce ne sera pas facile pour nous, mais ce ne sera pas facile non plus pour notre adversaire. On va préparer un match de coupe. Le mental sera important », a-t-il prévenu, avant de conclure sur cette note d’espoir : « Tout sera possible ».

‎Le calendrier des play-offs et barrages pour l’ASSE

‎Mardi 12 mai (20h30) : Red Star – Rodez (play-off 1)

‎Vendredi 15 mai (20h30) : ASSE – vainqueur de Red Star/Rodez (play-off 2)

‎Jeudi 21 mai (20h45) : Barrage aller contre le 16e de Ligue 1

‎Dimanche 24 mai (20h45) : Barrage retour contre le 16e de Ligue 1