PSG-Arsenal : De terribles coups durs pour Mikel Arteta

À l’approche du choc PSG-Arsenal en finale de Ligue des Champions, Mikel Arteta fait face à une cascade de blessures. Deux autres joueurs ont rejoint l’infirmerie.

Mikel Arteta perdu deux latéraux avant le choc contre le PSG

Alors que le Paris Saint-Germain vient d’être officiellement champion de France, la situation reste tendue pour Arsenal. Les hommes de Mikel Arteta, leaders de Premier League, devront remporter leurs deux derniers matchs en vue de décrocher le titre. Puisqu’ils sont jusqu’ici talonnés par Manchester City.

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Les Gunners doivent aussi composer avec une infirmerie saturée à dix-neuf jours de la finale de Ligue des champions contre le PSG. Le choc de ce week-end contre West Ham a laissé des traces. Mikel Arteta a perdu simultanément ses deux latéraux titulaires, décimant ainsi son secteur défensif.

Ben White et Riccardo Calafiori filent à l’infirmerie

Le premier concerne Ben White. L’international anglais, touché au genou droit, a quitté le stade avec une attelle. Une lésion ligamentaire est suspectée, ce qui pourrait l’écarter des terrains durant plusieurs semaines, indique le média Physio Scout. Sa participation face aux Parisiens est donc incertaine.

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Riccardo Calafiori a également été contraint de céder sa place à la mi-temps. Son absence s’ajoute à celles préoccupantes de Justin Timber et Mikel Merino. Cette cascade de blessure survient au pire moment de la saison pour Mikel Artera. Tandis que Paris prépare son rendez-vous européen sereinement, Arsenal entame une course contre la montre pour soigner ses cadres.