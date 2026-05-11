Mercato FC Nantes : Décision prise, Kita montre la porte à un cadre  

Anthony Lopes est annoncé sur le départ. Le gardien de but du FC Nantes intéresse déjà un promu pour l’été 2026.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes vers Troyes cet été ?

Tout est terminé. Le FC Nantes sombre en Ligue 2. Après avoir cru au miracle grâce à un succès éclatant contre Marseille, les Canaris ont lâché les trois points face au RC Lens vendredi dernier. Le club de Loire-Atlantique dit adieu à la Ligue 1. C’est la fin d’une saison éprouvante.

La descente impose un dégraissage massif. Vahid Halilhodzic quittera son poste de coach, laissant place à une reconstruction totale. Dans ce contexte, Anthony Lopes s’apprête à faire ses valises. Libre, le vétéran ne prolongera pas son aventure sur les bords de l’Erdre.

À voir

PSG-Arsenal : De terribles coups durs pour Mikel Arteta

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita recale un coach

Son contrat prévoyait une option pour une année supplémentaire, mais celle-ci dépendait du maintien. Puisque Nantes descend, l’ancien Lyonnais partira. Arrivé gratuitement à l’hiver 2024, il reste l’un des visages de cet échec sportif. Tout n’est pas noir pour le gardien de 35 ans. Certes, ses statistiques cette saison déçoivent : 51 buts encaissés en 31 matchs. Mais son profil séduit toujours.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Après la relégation, une vente est annoncée

Mercato FC Nantes : C’est fait, une offre XXL sur la table de Kita

À voir

ASSE : Alerte, des blessés et incertains pour le play-off 2

Selon ESTAC Actu, l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne souhaite l’enrôler. Champion de Ligue 2 et fraîchement promu, le club aubois cherche un leader. Stéphane Dumont, l’entraîneur troyen, voit en l’international portugais le rempart idéal pour valider le maintien de l’ESTAC dans l’élite la saison prochaine.