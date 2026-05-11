Mercato Fenerbahçe : Un Slovène pour remplacer Ederson ?

Alors que les élections présidentielles approchent à Fenerbahçe, les deux candidats les plus probables, Aziz Yildirim et Hakan Safi, ne veulent plus continuer avec l’ancien Cityzen Ederson en tant que portier. Ils auraient chacun jeté leur dévolu sur le rempart de l’Atletico.

Mercato Fenerbahçe : Un départ à envisager pour Ederson ?

C’est la rumeur qui prend le plus d’ampleur en Turquie. Jan Oblak serait en partance pour Fenerbahçe. D’après le média espagnol AS, c’est l’objectif de Hakan Safi et Aziz Yildirim, tous deux candidats à la présidence du club. De quoi donner envie aux fans du club.

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Cette rumeur arrive dans un moment important du club. Les critiques envers l’ancien portier de Manchester City, Ederson Moraes, se font de plus en plus présentes, surtout après son erreur contre Rizespor ayant fait perdre deux points importants à son club, mais aussi suite à son rouge lors du derby contre Galatasaray. Aucun des deux candidats ne se voit continuer avec le Brésilien, qui aurait une porte de sortie en Arabie saoudite, selon certaines rumeurs.

De ce fait, la tendance serait à l’arrivée d’un portier solide, pouvant permettre d’espérer un titre, ou bien même de permettre une qualification en LDC après plus de 15 ans d’attente. Avec 10 clean sheets en 29 matchs cette saison, le gardien slovène est la meilleure alternative au Brésilien. On parle d’un transfert entre 15 et 20 millions d’euros, un prix plutôt élevé pour, certes, un excellent gardien, mais âgé de 33 ans.

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En tout cas, Fenerbahçe veut absolument se débarrasser d’Ederson après la mauvaise expérience vécue avec le gardien. Jan Oblak est la meilleure option, mais des discussions sur un prêt de Lucas Chevalier avec le PSG sont également en cours. Plus qu’à attendre l’évolution du dossier.