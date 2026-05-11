Mercato FC Lorient : Un relégué en Ligue 2 rêve de Pantaloni

Le FC Lorient pourrait bientôt voir son entraîneur rebondir dans un nouveau projet. Très convoité depuis l’annonce de son départ en fin de saison, le technicien des Merlus figure désormais en tête de liste du FC Metz.

Mercato FC Lorient : Metz accélère pour le coach des Merlus

Relégué en Ligue 2, le FC Metz prépare déjà son opération remontée. Selon L’Équipe, le président Bernard Serin a fait d’Olivier Pantaloni sa priorité pour succéder à Benoît Tavenot sur le banc messin. En fin de contrat le prochain avec Lorient, le coach de 59 ans sort pourtant d’une saison convaincante avec les Merlus.

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Arrivé en Bretagne en 2024 après la relégation du club, il avait immédiatement permis aux Merlus de retrouver la Ligue 1 dès la saison suivante en remportant la Ligue 2. Cette saison, Lorient s’est invité dans le top 10 du classement. Toutes compétitions confondues, Lorient a disputé 37 rencontres pour 14 victoires, 12 matchs nuls et 11 défaites.

Une forte concurrence dans ce dossier

Le FC Metz devra toutefois faire face à une concurrence importante. Nantes aurait déjà tenté sa chance, sans succès, tandis que Reims et Toulouse suivent également la situation du technicien de 59 ans. Avant de prendre une décision, Olivier Pantaloni souhaiterait obtenir plusieurs garanties concernant le projet sportif, les moyens financiers et le futur effectif.

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Après la rencontre entre Metz et Lorient ce dimanche, le coach est resté très prudent sur son avenir. « Je n’ai jamais fermé la porte à rien. J’envisage tout : la possibilité de rester en Ligue 1 et d’entraîner en Ligue 2 », a-t-il confié au micro de Ligue 1+. Le FC Lorient pourrait donc rapidement voir s’ouvrir un dossier brûlant sur son banc cet été.