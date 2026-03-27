Mercato OM : Un goleador proche de signer  

Un gros deal pourrait être scellé à Marseille dans les prochaines semaines. L’attaquant canadien, Jonathan David semble désormais préférer l’OM.

Mercato : L’OM accélère pour Jonathan David

Les recruteurs de l’OM activent déjà leurs réseaux pour s’offrir de nouvelles pépites lors du prochain mercato estival. Le directeur de football du club phocéen, Mehdi Benatia et son équipe ciblent un renfort de poids : Jonathan David.

Actuellement à la Juventus Turin, l’ancien buteur du LOSC vit une saison difficile. Un retour en Ligue 1 le tenterait. Pour l’Olympique de Marseille, cette signature dépendra toutefois d’un facteur : la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

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Selon Tuttosport, les excellentes relations entre les dirigeants marseillais et turinois pourraient grandement faciliter les négociations. Ces liens avaient déjà permis le transfert de Timothy Weah vers la Canebière l’été dernier. Si Lyon s’intéresse aussi au joueur, leurs finances limitées compliquent la donne face aux exigences de la Juve.

La Vieille Dame réclame environ 25 millions d’euros pour son attaquant de 26 ans. C’est une somme importante. Marseille peut l’assumer si le ticket pour l’Europe est validé. Avec 7 buts et 5 passes décisives en 39 matchs, David pourrait retrouver sa grande forme au Vélodrome. Son expérience du championnat de France garantit une intégration rapide, un atout pour l’attaque olympienne.

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