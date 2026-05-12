Mercato RC Lens : Un héros de Bollaert repousse les offres !

Le RC Lens prépare activement la saison prochaine après sa qualification pour la Ligue des champions. Et malgré les premières rumeurs autour de son avenir, Florian Thauvin semble déjà avoir pris une décision claire pour son futur.

Mercato RC Lens : Florian Thauvin ne veut pas partir

De retour en Ligue 1 l’été dernier après ses passages au Mexique et à l’Udinese, Florian Thauvin a rapidement retrouvé son meilleur niveau sous les couleurs du RC Lens. À 33 ans, l’ancien joueur de l’OM s’est imposé comme le leader offensif des Sang et Or avec 10 buts et 5 passes décisives en 31 rencontres de championnat.

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Auteur d’une saison pleine, le champion du monde 2018 conserve une belle cote sur le marché des transferts. Son profil expérimenté et son efficacité pourraient attirer plusieurs prétendants lors du prochain mercato estival. Mais sauf énorme surprise, le natif d’Orléans ne devrait pas quitter l’Artois cet été.

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Interrogé par Canal+ après la qualification lensoise pour la prochaine Ligue des champions, Florian Thauvin a confirmé son intention de poursuivre l’aventure avec le club nordiste. « Oui, oui. C’est dans l’alignement de ce qui était prévu depuis le début », a assuré le milieu offensif lensois.

Une qualification en Ligue des champions qui change tout

Recruté à la demande de Jean-Louis Leca et Benjamin Parrot pour aider Lens à retrouver l’Europe, Florian Thauvin estime aujourd’hui avoir atteint les premiers objectifs du projet. La qualification validée après la victoire contre le FC Nantes représente même une étape importante dans sa progression personnelle.

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Sous les ordres de Pierre Sage, l’international français veut désormais franchir un nouveau cap avec les Sang et Or en disputant la Ligue des champions la saison prochaine. Lié au RC Lens jusqu’en juin 2028, FloTov semble plus que jamais décidé à inscrire son avenir dans la durée à Bollaert.