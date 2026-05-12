Mercato AS Monaco : Folarin Balogun veut quitter le Rocher !

Performant avec l’AS Monaco cette saison, Folarin Balogun souhaite profiter du prochain mercato estival pour quitter la Ligue 1 et le Rocher. L’attaquant américain a même déjà une destination en tête pour la suite de sa carrière.

Mercato AS Monaco : Folarin Balogun et deux cadres sur le départ

Ce dimanche, l’AS Monaco a disputé son dernier match de la saison à domicile contre le LOSC (0-1) en Ligue 1. Et ce choc perdu pourrait incarner l’ultime rencontre au Stade Louis II sous les couleurs monégasques pour plusieurs cadres de l’effectif de l’ASM. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, Lamine Camara, Maghnes Akliouche et Folarin Balogun auraient de fortes chances de quitter le club de la Principauté cet été.

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Toujours suivi par le Paris Saint-Germain et Liverpool, Akliouche semble promis à un départ lors du prochain mercato. De son côté, Camara se retrouve dans le viseur de Liverpool et de Newcastle, alors que Folarin Balogun dispose d’une belle cote de popularité en Premier League. Actuellement 6e au classement, l’AS Monaco se prépare donc à de grosses ventes.

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Plombé par les blessures, l’international américain, confronté à une forte concurrence à l’ASM, n’a pas vraiment répondu aux attentes. C’est différent cette saison puisque Balogun s’est enfin imposé comme le leader de l’attaque monégasque. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien buteur de Reims réalise de loin sa meilleure saison sur le Rocher.

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Celle-ci arrive au meilleur moment puisque le natif de New York n’a plus que deux ans de contrat. Pour l’AS Monaco, c’est le moment idéal afin de le vendre avant que le joueur arrive dans sa dernière année de contrat. D’après le journal sportif, la probabilité de voir Balogun quitter l’ASM dans les prochaines semaines a pris de l’épaisseur. Le joueur est lui aussi favorable à un départ et souhaite revenir en Premier League, trois ans après son départ d’Arsenal.

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À 24 ans, il s’estime à présent plus armé pour répondre aux exigences d’un gros club anglais. Formé chez les Gunners, Balogun n’avait pas réellement eu sa chance au sein du club londonien. Selon Transfermarkt, son départ pourrait se négocier autour de 30 millions d’euros.