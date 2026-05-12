Mercato : José Mourinho évoque en personne un retour au Real

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Alvaro Arbeloa ne devrait pas rester sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. La question serait quasiment réglée en interne. Et le nom de José Mourinho revient avec insistance pour sa succession. L’actuel coach du Benfica Lisbonne a été interrogé sur cette rumeur.

Mercato : Contact établi entre José Mourinho et le Real Madrid

Nommé en janvier passé en remplacement de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé par le Real Madrid à la fin de l’exercice en cours, selon les informations de Fabrizio Romano. « Je maintiens ce que j’ai dit, c’est fait à 95%, Alvaro Arbeloa va quitter le Real Madrid. Seul un miracle pourrait sauver Alvaro Arbeloa. Donc gardons 5%, mais il est à 95% dehors », a déclaré le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.

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Pour redorer son blason après deux années sans le moindre titre, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur son ancien manager, José Mourinho. À un an de la fin de son engagement avec le Benfica Lisbonne, le technicien portugais de 63 ans aurait même déjà donné son accord pour remplacer Arbeloa.

« Pour José Mourinho, les contacts sont en cours. Rien n’arrivera ce week-end. L’opération Mourinho a débuté. Mourinho est très tenté. Bien sûr que Mourinho, qui est l’un des meilleurs au monde, veut regarder la situation, comprendre quel impact il peut avoir.

Donc évidemment, les entraîneurs et surtout Mourinho essayent de comprendre le plan, les investissements, le vestiaire… Mais Mourinho ne ferme aucune porte au Real Madrid », a expliqué le spécialiste mercato. Cependant, le principal concerné a rapidement refroidi cet emballement.

José Mourinho démonte les rumeurs

Face à la situation du Real Madrid, Florentino Pérez aurait personnellement décroché son téléphone pour appeler José Mourinho pour lui proposer de revenir.

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« Il est très déterminé pour garder cette opportunité en vie. Mourinho aimerait aller au Real Madrid. Maintenant, c’est à Florentino Pérez de décider s’il veut activer l’option Mourinho ou non. Benfica a commencé à chercher un nouvel entraîneur.

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Pour l’instant, Benfica aimerait continuer avec Mourinho et veut lui offrir un nouveau contrat si jamais il ne part pas au Real Madrid. Benfica sait toutefois que si le Real Madrid décide de presser le bouton, José Mourinho ira chez eux », indique Fabrizio Romano.

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Toutefois, il faudra encore patienter avant d’être situé dans ce dossier, puisque Mourinho préfère entretenir le suspense jusqu’au bout. « On continue de parler du Real Madrid, et je continue de fuir cela, sincèrement. Je n’ai eu aucun contact avec le président ni avec aucun autre responsable du club. Dans la phase finale des saisons, je ne parle à personne.

Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid et, jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi prochain 16 mai), je n’en aurai aucun », a notamment confié le Special One devant les journalistes ce dimanche. Le stratège portugais a démonté les rumeurs l’envoyant sur le banc de la Casa Blanca, assurant que ce n’était que des spéculations.

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« Ensuite, il y a une fenêtre d’une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je pense devoir parler, mais d’ici là, tout ce qui est sorti concernant des réunions et des appels… c’est de la spéculation », a prévenu José Mourinho, qui s’est voulue très limpide sur sa situation.