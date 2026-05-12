Mercato LOSC: L’OM, l’OL et le SRFC à la lutte pour Bentaleb

Libre le 30 juin prochain du côté du LOSC, Nabil Bentaleb attire déjà de nombreuses convoitises en Ligue 1, avec l’OM, l’OL et le SRFC (Stade Rennais) en concurrence potentielle pour le récupérer gratuitement cet été.

Mercato LOSC : Un intérêt marqué en Ligue 1 pour Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb s’apprête à disputer une véritable finale avec le LOSC Lille pour décrocher une qualification directe en Ligue des Champions. En fin de contrat en juin prochain, le maître à jouer des Dogues devra ensuite trancher sur son avenir, alors que les prétendants se bousculent au portillon. D’après les informations de Foot Mercato, des clubs du top 6 de Ligue 1 sont à l’affût.

Lisez aussi : Coup de tonnerre au LOSC : Fin de carrière pour Bentaleb ?

À voir

Mercato : José Mourinho évoque en personne un retour au Real

Naturellement, l’OM, l’OL et le Stade Rennais font certainement partie des clubs concernés. On ne nomme pas le RC Lens, pour qui l’arrivée d’un amoureux du LOSC ne serait pas très bien perçue chez les supporters. Ces trois clubs, en quête d’expérience et de maîtrise au milieu de terrain, pourraient voir en Bentaleb un profil rare sur le marché : technique, expérimenté et capacité à stabiliser un entrejeu.

Libre de tout contrat au terme de la saison 2025-2026, le natif de Wazemmes, qui garde toujours le rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie, se retrouve à la croisée des chemins avec deux options concrètes sur la table. D’un côté, la stabilité : le LOSC a d’ores et déjà formulé une proposition de prolongation pour conserver son taulier. De l’autre, les sirènes de l’étranger.

Prolonger au LOSC ou s’envoler vers d’autres cieux ?

Nabil Bentaleb serait également dans le viseur du Besiktas JK, qui aurait déjà entamé des démarches auprès de son entourage. Un autre gros club de Turquie, dont l’identité n’a pas encore filtré, serait aussi sur les rangs. Toujours selon nos confrères de Foot Mercato, le protégé de Bruno Genesio serait également pisté par deux formations saoudiennes, une écurie qatarie ainsi que plusieurs clubs anglais de Premier League.

Lisez aussi : Lille OSC : Mauvaise nouvelle pour Nabil Bentaleb !

À voir

Mercato RC Lens : Un héros de Bollaert repousse les offres !

Fort de son expérience, de la grande régularité de ses performances et de son statut très avantageux d’agent libre, Nabil Bentaleb suscite énormément de convoitises. La bataille s’annonce internationale puisque deux formations saoudiennes et une écurie qatarie sont aussi sur le coup pour tenter de l’attirer dans le Golfe.

De son côté, le LOSC n’a pas dit son dernier mot. La direction nordiste a déjà formulé une proposition de prolongation afin de conserver l’un de ses cadres très apprécié dans le vestiaire et par Bruno Genesio.

Lire la suite sur le LOSC Lille

INFO Mercato : Bruno Genesio réclamé en urgence à l’OM !

Mercato : Le LOSC trouve son nouvel attaquant, c’est 6 M€ !

À voir

PSG-Arsenal : Urgent ! La Mairie de Paris écoeure les Ultras

Mais la concurrence s’annonce rude, et le choix de Nabil Bentaleb pourrait dépendre autant du projet sportif que des opportunités financières, à ce stade de sa carrière. Le sprint final est donc lancé, sur le terrain comme en coulisses, avec un feuilleton qui promet d’animer le mercato estival.