Real Madrid : Kylian Mbappé ne veut plus rejouer au Bernabeu

L’ambiance autour de Kylian Mbappé est devenue de plus en plus inconfortable au sein du Real Madrid. Certains à Madrid pensent même que l’attaquant de 27 ans préférerait ne pas rejouer au Santiago Bernabeu cette saison.

Real Madrid : Kylian Mbappé continue de faire parler de lui

Sous pression au Santiago-Bernabéu depuis le début de la saison, Kylian Mbappé vit une période très délicate. Régulièrement sifflé par une partie du public du Real Madrid, l’attaquant français envisagerait désormais d’éviter les matchs à domicile d’ici la fin de saison. D’après le tabloïd britannique The Athletic, certains à Madrid pensent que le capitaine de l’équipe de France préférerait ne pas rejouer au Bernabeu cette saison après avoir été sifflé à plusieurs reprises par les supporters locaux.

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L’ambiance autour de lui est devenue de plus en plus inconfortable au sein du club. Le vestiaire et la direction du Real Madrid seraient de plus en plus frustrés par Kylian Mbappé, le média anglais évoquant un mélange de doutes liés à ses blessures, de problèmes de timing et de bruit évitable autour du joueur. La tension est montée autour de son absence lors de la défaite lors du Clásico face à Barcelone et de la controverse liée à sa publication sur les réseaux sociaux pendant le match.

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Selon The Athletic, « une source madrilène a déclaré qu’elle pensait qu’il souhaiterait éviter de rejouer au Bernabéu cette saison, après avoir déjà été hué par les supporters locaux à plusieurs reprises. » Vrai ou faux ? Les hommes d’Alvaro Arbeloa doivent jouer à domicile contre Oviedo et Bilbao d’ici la fin de la saison.

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Mbappé a joué pour la dernière fois contre le Real Betis le 24 avril, lorsqu’il a demandé à sortir à cause d’un problème aux ischiojambiers. Il a ensuite bénéficié d’un temps de récupération, mais un déplacement interne en Italie durant cette période aurait été mal perçu, d’autant plus qu’il n’est revenu à Madrid que peu de temps avant le match contre l’Espanyol.

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« Il reste deux semaines et selon l’évolution de son inconfort, nous verrons s’il peut jouer. J’aurais aimé qu’il soit à 100 % et qu’il puisse débuter », a déclaré pour sa part l’entraîneur du Real Madrid avant le Classico contre le FC Barcelone.