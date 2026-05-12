PSG : Luis Campos attendu à Moscou pour boucler un transfert

Alors que les hommes de Luis Enrique discutent une finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain contre Arsenal, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, devrait s’envoler pour Moscou dans les jours ou semaines à venir pour aller finaliser un transfert.

Mercato : L’agent d’un prodige russe confirme l’intérêt du PSG

Alexeï Batrakov, milieu offensif russe de 20 ans du Lokomotiv Moscou, est une des pistes du PSG pour le prochain mercato estival, selon les mots de son propre agent. Dans des propos relayés ce lundi par Sport-Express, Vladimir Kuzmiche, l’un des agents du joueur, a notamment déclaré : « j’ai des informations selon lesquelles Luis Campos ou l’un de ses plus proches collaborateurs devrait se rendre à Moscou. Ils communiqueront principalement avec le club. »

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Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Lokomotiv Moscou, Batrakov disposerait d’une clause libératoire estimée à 16 millions d’euros. Une aubaine pour un joueur évalué à plus de 30 M€. Autrement dit, le Paris SG ne devra pas trop tergiverser pour arracher ce talent déjà international russe à 10 reprises et qui commence à se faire un nom en Europe malgré le contexte du football russe.

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Le Paris SG n’est pas seul sur le coup : le FC Porto, Naples et d’autres clubs européens suivent également de près la progression du milieu du Lokomotiv. Mais le club de Nasser Al-Khelaïfi semble avoir une longueur d’avance, après plus d’un an de suivi continu et une décision claire de passer à la phase des négociations directes. Pour Batrakov, l’idée de rejoindre un club du Top 5 européen, qui plus est le PSG, ne le laisserait clairement pas insensible, ce qui renforcerait l’optimisme côté parisien.

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Si le PSG est concentré sur sa fin de saison avec la possibilité de remporter deux titres, ses dirigeants ont déjà travaillé sur les postes à renforcer et les pistes pour cela. À force de superviser la pépite du Lokomotiv Moscou, Luis Campos serait arrivé à l’heure des décisions fortes.