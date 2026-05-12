Mercato RC Lens : Un mur artésien attire les géants anglais

Révélation de la saison en Ligue 1 avec RC Lens, Robin Risser attise déjà les convoitises en Angleterre. Ses prestations solides et sa régularité ont attiré plusieurs cadors de Premier League, prêts à s’arracher son profil.

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Le RC Lens pourrait bien être au centre de nombreuses sollicitations cet été. Arrivé en provenance de Strasbourg l’an dernier, Robin Risser s’est imposé comme l’une des belles révélations de la saison en Ligue 1. À seulement 21 ans, le gardien lensois a enchaîné les prestations convaincantes, multipliant les matchs avec 11 clean sheets pour 33 buts encaissés en 32 apparitions en Ligue 1 cette saison.

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Son ascension n’est pas passée inaperçue en Angleterre. Aston Villa suit de près le profil du portier artésien dans l’optique de préparer l’après Emiliano Martinez. Le champion du monde argentin, pilier du club de Birmingham, pourrait quitter l’effectif, poussant les dirigeants à anticiper son remplacement.

Outre Aston Villa, plusieurs formations anglaises comme Newcastle, Tottenham ou Brighton surveillent également l’évolution du jeune gardien, déjà considéré comme l’un des plus gros potentiels français à son poste.

Lens ferme la porte à un départ

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2030, Robin Risser s’inscrit pleinement dans le projet à long terme du club nordiste. La direction artésienne ne cache pas sa position : « le joueur n’est absolument pas à vendre à court terme. » Qualifié pour les compétitions européennes, le club souhaite s’appuyer sur ses jeunes cadres pour poursuivre sa progression.

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Selon Foot mercato, seule une offre exceptionnelle, jugée hors normes, pourrait pousser les dirigeants à ouvrir la discussion. D’ailleurs, la pépite est estimée à 25 M€ sur transfertmarket. Une position ferme qui confirme l’importance grandissante du gardien dans l’effectif lensois, et qui promet un été mouvementé autour de ce dossier très convoité.