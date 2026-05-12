PSG-Arsenal : Urgent ! La Mairie de Paris écoeure les Ultras

Alors que l’enthousiasme montait d’un cran après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, la douche froide vient de tomber pour les Ultras parisiens de la part de la Mairie de Paris.

PSG – Arsenal : Pas de fan zone pour la finale de LDC

L’idée d’un rassemblement géant pour vibrer au rythme des exploits du PSG le 30 mai prochain à Budapest pour la finale de Ligue des Champions contre Arsenal s’est heurtée à la réalité du terrain. Le nouveau Maire de Paris, qui avait initialement exprimé son souhait d’offrir aux Ultras un lieu de fête gratuit, a finalement changé d’avis après les récents débordements constatés après la demi-finale retour face au Bayern Munich.

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Alors qu’Emmanuel Grégoire y était pourtant favorable, il n’y aura donc pas de fan zone installée dans la capitale pour la deuxième finale de C1 consécutive du PSG. Le successeur d’Anne Hidalgo l’a confirmé ce lundi lors d’un point presse. Comme annoncé dès jeudi dernier par RMC Sport, la Préfecture de Paris s’est montrée défavorable à l’idée d’une fan zone pour cette rencontre.

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En cause, notamment, l’organisation de plusieurs autres événements le même jour dans la Ville Lumière, dont un concert de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France, un autre du rappeur Damso à Paris La Défense Arena, ainsi qu’un show de Bouss à l’Accor Arena de Bercy. Le tout en plein tournoi de Roland-Garros 2026, dont les courts sont situés au niveau de la Porte d’Auteuil, juste à côté du Parc des Princes.

La gestion des flux de supporters représentait un défi logistique colossal. Pour les supporters du PSG, qui ne feront pas le déplacement en Hongrie pour pousser les hommes de Luis Enrique, il reste l’option du Parc des Princes.

Le Parc des Princes à nouveau ouvert pour les fans

À environ trois semaines de la finale de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à retrouver les sommets européens avec une affiche de prestige face à Arsenal le 30 mai. Déjà vainqueur la saison passée, le club de la capitale s’avance avec l’ambition de conserver son titre et de confirmer sa domination sur la scène continentale.

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Si certains supporters parisiens avaient prévu de se rendre à Budapest et que d’autres espéraient suivre la rencontre dans une fan zone à Paris, cette dernière a finalement été annulée. Emmanuel Grégoire a officialisé la décision, expliquant avoir pris en compte les recommandations des autorités.

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« J’ai entendu les réserves de la préfecture de Police, je sais que ce sont celles aussi du ministre de l’Intérieur. La raison m’oblige à les entendre », a déclaré le nouveau Maire de Paris en marge d’une conférence de presse, dans des propos rapportés par le journal Le Parisien. Laurent Nunez, le ministre de l’Intérieur, s’était lui aussi montré réservé concernant la mise en place d’une fan zone.

« Ce week-end-là, il y a une concentration d’événements quasi unique, a poursuivi le maire de Paris. On a 80 000 personnes au Stade de France (concert d’Aya Nakamura), 40 000 personnes à La Défense Arena (concert du rappeur Damso), 15 000 ou 16 000 à Bercy (concert du rappeur Bouss)… Probablement, évidemment, le Parc des Princes qui sera ouvert (pour diffuser la finale) et un match du Stade Français à Jean-Bouin (contre Bayonne, horaire à déterminer) », a expliqué le collaborateur d’Emmanuel Macron.

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Au final, la Mairie a privilégié la sécurité en annulant ce rassemblement. En revanche, comme l’an passé pour la finale PSG – Inter Milan (5-0), le Parc des Princes devrait bien retransmettre la finale face à Arsenal. Si la nouvelle se confirme, le PSG devrait communiquer prochainement les modalités pour se procurer des places.