Mercato ASSE : Troyes et Saint-Etienne sur les mêmes cibles

L’ASSE et l’ESTAC sont à la lutte pour la montée directe en Ligue 1. Les Troyens et les Stéphanois visent également deux mêmes cibles.

Ligue 2 : L’ASSE et l’ESTAC en pole position pour la montée

L’ESTAC et l’ASSE sont respectivement premier et deuxième de Ligue 2. Le leader a 4 points d’avance sur son dauphin, mais il y a encore 18 points en jeu avant la fin de la saison.

Suivis au classement par Le Mans FC, le Red Star et Reims, les Troyens et les Stéphanois ne sont pas à l’abri d’un retour de leurs concurrents.

ASSE Mercato : Bardeli visé par les Stéphanois et les Troyens

En marge de la course pour la montée, l’ES Troyes et l’AS Saint-Etienne se retrouvent sur la même cible. Ils convoitent Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque. Les Verts ont tenté de le recruter pendant le mercato d’été, mais il a été bloqué par le club nordiste.

À voir

Eray Cömert, le défenseur suisse de Valence proche de l’ASSE

Néanmoins, le milieu de terrain reste l’une des priorités de la Direction stéphanoise, en cas de montée en Ligue 1. Il reste sur les tablettes du club aubois également.

Saint-Etienne et Troyes sur Gauthier Hein ?

Outre Enzo Bardeli, l’ASSE s’intéresserait aussi à Gauthier Hein, ailier du FC Metz. En cas de relégation du club mosellan, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, le joueur de 29 ans ne devrait pas rester à Metz, selon Mohamed Toubache-Ter. Mais l’ESTAC serait aussi sur le coup.

L’Insider croit savoir qu’un club « actuellement très bien placé pour remonter en Ligue 1 » est sur les rangs pour Gauthier Hein. Évidemment, Troyes et Saint-Etienne sont les deux clubs en pole position pour la montée.

Un club de Ligue 1 & un club de Ligue 2 actuellement très bien placé pour remonter en Ligue 1 cochent le joueur de Metz, Gauthier Hein !!



La MLS observe. #FCMetz — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 27, 2026

Lire aussi sur l’ASSE :