Mercato PSG : C’est fait, Luis Enrique met un gros stop à une star  

Julian Alvarez n’est pas sur la short-list du PSG pour le prochain mercato estival. Le coach parisien, Luis Enrique dit non à l’arrivée du crack argentin.

Mercato PSG : Luis Enrique refroidit la piste Julian Alvarez

Le dossier Julian Alvarez vient de subir un coup de froid. Ces derniers jours, les rumeurs circulent concernant une offre dingue du PSG pour l’attaquant argentin. Mais les dernières révélations changent radicalement la donne.

Deux ans après son départ de Manchester City, l’Argentin attire à nouveau les plus grands d’Europe. Le FC Barcelone, en quête de sang neuf pour succéder ou épauler Robert Lewandowski, a fait du champion du monde 2022 sa priorité absolue. Les Blaugranas multiplient d’ailleurs les contacts avec l’entourage du joueur, auteur d’une saison pleine avec 20 buts et 9 passes décisives sous les couleurs madrilènes.

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L’Atlético de Madrid souhaite conserver son joyau, lié au club jusqu’en 2030. Mais l’ambition du joueur est ailleurs : le natif de Calchín rêve de rallier la Catalogne. Quant au Paris SG, il semblait prêt à jouer les trouble-fêtes. Ces derniers jours, la presse internationale affirmait que le club parisien veut passer à l’attaque. L’émission El Chiringuito a annoncé ce mardi une accélération des négociations pour un transfert dépassant les 150 M€.

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Mais une nouvelle fraîche tombe. Selon le quotidien Sport, qui a sondé des sources internes au club parisien, Julian Alvarez ne figurerait absolument pas dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol aurait tranché. Paris explorerait déjà d’autres pistes offensives pour la saison prochaine. Certes, le PSG a bien étudié le profil de l’Argentin, mais cet intérêt remonterait à 2023, juste avant son départ de Man City vers Madrid. Aujourd’hui, la porte est close.