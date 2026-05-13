Mercato PSG : Luis Campos déniche un phénomène brésilien  

La direction du PSG a trouvé un nouveau prodige au Brésil en vue du prochain mercato estival. Les Brésiliens attendent une offre XXL pour boucler le deal.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Gabriel Mec

Le radar de Luis Campos s’est arrêté sur Porto Alegre. Le directeur sportif du PSG veut Gabriel Mec, le nouveau joyau de Grêmio, et le club de la capitale est prêt à passer à l’attaque. À 18 ans, ce milieu offensif devient la nouvelle cible prioritaire du projet parisien.

Son ascension impressionne l’Europe. Malgré des statistiques discrètes cette saison (un but et deux passes décisives en 22 matchs) le potentiel de Gabriel Mec crève les yeux. Grêmio gère son prodige avec une prudence extrême. Le club le ménage pour éviter l’épuisement précoce. Son profil attire les convoitises.

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Villarreal, Séville, Newcastle et le PSV Eindhoven suivent déjà le dossier de près. De son côté, Paris accélère le mouvement. Selon les informations de Transferfeed, le club de la capitale surveille activement sa progression. Luis Campos mène les discussions. L’affaire s’annonce toutefois complexe.

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Grêmio discute avec sa pépite pour une prolongation de contrat jusqu’en 2031. L’objectif est d’empêcher un départ libre de la future star brésilienne. Ce nouveau bail va faire grimper son prix. Le club brésilien a déjà refusé 15 millions d’euros venant du Shakhtar Donetsk. Sa valeur réelle dépasse largement cette somme. Le Paris SG est prévenu, le chèque devra être alléchant.