PSG : L’incroyable plan de Luis Enrique pour briser Arsenal

À la veille de son déplacement à Lens, le PSG a déjà la tête tournée vers un objectif encore plus important : la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Dans cette préparation, le staff parisien a choisi de cibler un secteur précis, considéré comme potentiellement décisif.

Les corners d’Arsenal, le PSG travaille sa stratégie

À moins de trois semaines de la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal à Budapest, en Hongrie, le Paris Saint-Germain a activé le mode « commando. » Pour contrer l’arme fatale des Gunners, le staff de Luis Enrique a fomenté une séance d’entraînement pour le moins inhabituelle. Ce mardi, au Campus PSG, l’ambiance n’était pas aux simples exercices de relance.

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Sous les yeux des observateurs, Matvey Safonov et ses doublures ont été plongés dans un véritable simulateur de combat. Le but, apprendre à rester maître de sa zone alors que les attaquants adverses cherchent l’obstruction systématique. Pour ce faire, le PSG a décidé de muscler son jeu, au sens propre du terme.

Sur des images dévoilées par RMC Sport, l’on découvre que le Paris Saint-Germain a sorti des sacs de plaquage de rugby. Alors que Safonov tentait de capter des ballons aériens sur sa ligne, ses propres coéquipiers le percutaient violemment à l’aide de ces protections en mousse pour entraver ses sorties.

Une stratégie de « chahutage » délibérée pour endurcir les réflexes du gardien russe. Dans une finale qui se jouera sur des détails, le Paris Saint-Germain refuse de se laisser intimider. Luis Enrique veut transformer la cage parisienne en forteresse imprenable, même sous les assauts les plus rugueux. Les Gunners sont prévenus, les Champions d’Europe en titre répondra à l’impact par l’impact.

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Cela fait déjà un moment que ce n’est plus un secret : les coups de pied arrêtés sont une véritable arme offensive pour Arsenal grâce notamment à Nicolas Jover, spécialiste des situations arrêtées. D’après Opta, les Gunners ont inscrit 20 buts sur coups pied arrêtés en championnat, 17 sur corners, faisant d’eux la référence en la matière de coups de pied arrêtés.

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Dans une finale serrée, les coups de pied arrêtés pourraient bien faire basculer la rencontre d’un côté comme de l’autre. À Budapest, ces phases arrêtées pourraient devenir l’une des clés majeures de la finale de Ligue des Champions.