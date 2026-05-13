Mercato : Duel entre le SRFC et le Paris FC pour Thomasson !

En fin de contrat avec le RC Lens, Adrien Thomasson s’apprête à changer d’air. Le SRFC et le Paris FC sont prêts à lui dérouler le tapis rouge pour lui permettre de poursuivre l’aventure en Ligue 1.

Mercato : Le SRFC en pole position pour Adrien Thomasson

À 32 ans, Adrien Thomasson, auteur d’une saison pleine avec notamment 4 buts et 10 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues, voit son avenir se dessiner loin du Racing Club de Lens. Les dirigeants lensois ne souhaitent plus s’enfermer dans des contrats conséquents pour les joueurs trentenaires en fin de contrat.

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Malgré des prestations XXL, le milieu de terrain français, qui réclamait un nouveau bail de trois ans plus une revalorisation salariale pour rester, s’apprête à tourner la page avec les Sang et Or. D’autant que le club Artois lui proposait une prolongation de deux saisons et une légère baisse de ses revenus mensuels.

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Face au blocage entre les dirigeants lensois et les représentants d’Adrien Thomasson, d’autres clubs européens tentent d’attirer le natif de Bourg-Saint-Maurice. En effet, selon les informations de Mohamed Toubacher-Ter, le SRFC est déjà passé à l’action pour récupérer le capitaine du RC Lens. L’Insider explique que le club breton aurait entamé des discussions très avancées avec le joueur.

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La perspective de retrouver son ancien coach Franck Haise, l’homme qui l’avait envoyé à Lens en 2023, ainsi que ses ex-compagnons Brice Samba et Przemyslaw Frankowski, aurait convaincu Thomasson de considérer l’option du SRFC pour la suite de sa carrière. Mais les Rouge et Noir ne sont pas seuls sur ce coup.

Le Paris FC n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier

Désormais assuré d’évoluer dans l’élite la saison prochaine, le Paris FC, grâce aux moyens financiers importants de ses nouveaux propriétaires, feraient d’Adrien Thomasson sa priorité pour cet été. Le club de la capitale, tout comme le Stade Rennais, serait prêt à lui offrir le contrat de trois ans qu’il réclame, plus un salaire très attractif à la clé.

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Véritable poumon du milieu de terrain du RCL, l’ancien joueur du RC Strasbourg serait une excellente recrue pour Antoine Kombouaré et le Paris FC. Reste à connaître le choix du capitaine lensois pour la suite de sa carrière.