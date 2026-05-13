Mercato RC Lens : Ça chauffe dans les coulisses artésiennes

Le RC Lens prépare son mercato estival après avoir validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. En fin de contrat en juin prochain, Malang Sarr attise déjà plusieurs convoitises en Europe et ailleurs.

Mercato RC Lens : Malang Sarr face à un tournant décisif

Auteur d’une saison très solide sous le maillot lensois, Malang Sarr s’est rapidement imposé comme un élément central de la défense des Sang et Or. Le défenseur de 27 ans a enchaîné 31 rencontres de Ligue 1, toutes en tant que titulaire, preuve de la confiance accordée par Pierre Sage. Régulier et influent dans le système lensois, il figure d’ailleurs dans l’équipe-type de la saison 2025-2026 dévoilée par l’UNFP.

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Son contrat expire en juin prochain et plusieurs options restent ouvertes. Selon des informations de Ben Jacobs, le joueur n’écarte pas la possibilité d’une prolongation avec le RC Lens, malgré l’intérêt grandissant autour de son profil.

Des prétendants européens et saoudiens déjà à l’affût

En parallèle, plusieurs clubs se positionnent sur le dossier. Fenerbahçe, engagé dans la course à la Ligue des champions turque, suit attentivement la situation du défenseur. Al-Hilal et Beşiktaş figurent également parmi les prétendants, tout comme une offre venue d’Arabie saoudite, plus précisément du club d’Al-Diriyah FC. Un accord aurait même été évoqué pour un contrat de deux ans assorti d’un salaire conséquent, conditionné toutefois à la montée du club en Saudi Pro League.

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En Europe, l’Atlético Madrid a également observé Malang Sarr à plusieurs reprises cette saison. Le club espagnol, demi-finaliste de la Ligue des champions et habitué des grandes compétitions européennes, reste pour l’instant dans une phase d’évaluation sans mouvement concret.

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L’avenir du défenseur s’annonce particulièrement ouvert à l’approche du mercato estival. Le RC Lens, de son côté, espère encore pouvoir conserver l’un de ses piliers défensifs pour aborder son retour en Ligue des champions avec des bases solides.