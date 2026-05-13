Mercato OM : Une légende lâche une bombe sur Greenwood !

‎‎L’avenir de Mason Greenwood alimente les discussions à l’OM depuis plusieurs semaines à l’approche du mercato estival. Alors que l’attaquant anglais affirme vouloir poursuivre l’aventure à Marseille, une voix respectée du club phocéen vient de souffler un vent d’incertitude sur son avenir, avec des déclarations qui pourraient bien redistribuer les cartes de l’été olympien.

‎Mercato OM : Chris Waddle allume la mèche autour de Greenwood

‎À Marseille, le mercato n’attend jamais le coup de sifflet final de la saison pour s’emballer. Et lorsqu’une ancienne icône du club prend la parole, les oreilles se tendent immédiatement. Ancien chouchou du Vélodrome, Chris Waddle a récemment livré une analyse qui pourrait faire frissonner les supporters olympiens au sujet de Mason Greenwood.

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‎Dans un entretien accordé à Goal, l’ex-international anglais a dressé un constat clair sur la cote du numéro 10 marseillais : « De nombreux clubs surveillent donc sa progression. S’il venait à quitter Marseille, Greenwood n’aurait aucun mal à trouver preneur », a-t-il assuré. Un message fort qui relance forcément les spéculations autour du joueur arrivé en provenance de Manchester United contre près de 30 millions d’euros.

‎Greenwood, l’atout majeur qui fait saliver l’Europe

‎Difficile d’ignorer le poids de Mason Greenwood dans l’animation offensive olympienne. Malgré les turbulences traversées par l’OM ces derniers mois, l’attaquant anglais s’est imposé comme l’un des rares motifs de satisfaction d’une saison mouvementée. ‎Chris Waddle ne s’y est d’ailleurs pas trompé.

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« Depuis son arrivée, il a été performant, régulier et il continue de marquer (…) Il a été l’un des rares points positifs du groupe », a souligné l’ancienne gloire marseillaise. Une sortie qui confirme une réalité simple : si l’OM devait ouvrir la porte à un départ, les prétendants ne manqueraient pas. Et financièrement, le club pourrait réaliser une opération spectaculaire.

‎Une déclaration qui change la donne ?

‎Pourtant, au milieu de cette agitation, le principal intéressé tient un discours radicalement différent. Présent lors des Trophées UNFP, Mason Greenwood a préféré calmer les rumeurs en envoyant un signal positif aux supporters marseillais. ‎« La Ligue 1 est un championnat merveilleux (…) J’espère pouvoir rester », a confié l’attaquant anglais.

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Une déclaration qui apporte une réponse claire à une question implicite : non, Greenwood ne semble pas aujourd’hui pousser pour quitter Marseille. Mais dans les coulisses du football moderne, entre ambitions sportives et offres XXL, une certitude existe : à l’OM, les promesses de mai résistent rarement aux tempêtes du mercato estival.